Doi ucraineni au încercat să arunce în aer un bloc din București „în numele Rusiei”. Aceștia au fost trimiși în judecată!

Doi cetățeni ucraineni, acuzați că au încercat să incendieze sediul unei firme din București, au fost trimiși în judecată de DIICOT.

Ucraineni trimiși în judecată de DIICOT pentru tentativă de diversiune. | Foto: DIICOT

Ancheta arată că aceștia ar fi acționat în toamna anului trecut, folosind dispozitive incendiare artizanale, într-un plan care putea avea consecințe grave pentru securitatea publică. Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi inculpați, cetățeni ucraineni în vârstă de 23 și 24 de ani, pentru tentativă la acte de diversiune și complicitate la tentativă la acte de diversiune. Potrivit anchetatorilor, cei doi au intrat în România în data de 14 octombrie 2025, având un plan bine stabilit. A doua zi, aceștia au depus la o firmă de curierat internațional două colete care conțineau dispozitive incendiare improvizate, realizate artizanal.

Locația vizată nu a fost una aleasă întâmplător. Sediul firmei de curierat se află la parterul unui bloc cu 7 etaje, într-o zonă centrală din București. Procurorii arată că, în cazul declanșării incendiului, flăcările s-ar fi putut extinde rapid la clădirile din jur, existând un pericol real pentru viața a numeroase persoane, dar și pentru bunurile din zonă. De asemenea, o astfel de acțiune ar fi generat panică și un puternic sentiment de insecuritate în societate.

Dispozitivele, dezamorsate înainte de producerea tragediei

Intervenția autorităților a prevenit producerea unui dezastru. Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivele au fost dezamorsate în siguranță. Expertizele tehnice au confirmat că acestea erau funcționale, fiind realizate atent și având capacitatea de a produce un incendiu semnificativ, cu pagube materiale importante.

Dosarul, trimis în instanță

Prin rechizitoriul din 2 aprilie 2026, DIICOT a sesizat Curtea de Apel București, solicitând și menținerea măsurii arestului preventiv pentru cei doi inculpați. Autoritățile subliniază că această etapă reprezintă finalizarea anchetei penale, iar inculpații beneficiază în continuare de prezumția de nevinovăție. Potrivit informațiilor din dosar, acțiunea ar fi fost realizată „în numele Rusiei”, ceea ce ridică suspiciuni privind posibile implicații de securitate națională și un context mai larg decât un simplu act infracțional. Cazul este acum în mâinile instanței, care va decide dacă cei doi inculpați se fac vinovați de acuzațiile extrem de grave formulate de procurori.

"Urmare a comunicatului de presă nr. 1 din 21.10.2025 , Biroul de Informare și Relații Publice din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism este abilitat să aducă la cunoștința opiniei publice următoarele: Prin rechizitoriul din data de 2 aprilie 2026, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a doi inculpați, cetățeni ucraineni, cu vârstele de 23 și 24 de ani, pentru comiterea infracțiunii de tentativă la acte de diversiune, respectiv complicitate la tentativă la acte de diversiune.

Din probatoriul administrat a reieșit că la data 14.10.2025, inculpații au pătruns pe teritoriul României, cu scopul de a plasa două colete care conțineau dispozitive incendiare confecționate artizanal și pe care, în ziua următoare, le-au depus la sediul unei societăți de curierat internațional. Cercetările au reliefat că a existat un risc real de distrugere, prin incendiere, a locației respective, ce ar fi condus la punerea în pericol a securității naționale, în contextul în care sediul respectiv se află la parterul unei bloc de locuințe cu 7 etaje, situat într-o zonă centrală și aglomerată a municipiului București. În situația producerii incendiului, acesta se putea propaga cu ușurință la clădirile din jur, creându-se astfel un real pericol asupra vieții unui număr foarte mare de persoane, precum și asupra imobilelor și bunurilor situate în zonă.

Totodată, dacă ar fi fost finalizată, fapta ar fi fost de natură să creeze „diversiune” și ar fi generat în societate un puternic sentiment general de insecuritate, neliniște, că astfel de acțiuni ar fi posibile oricând, dar și de neîncredere a populației în capacitatea autorităților publice de a asigura protecția cetățenilor.



Cu sprijinul specialiștilor pirotehniști din cadrul Serviciului Român de Informații, dispozitivele au fost dezamorsate. Prin ordonanța procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală a fost dispusă efectuarea unei constatări cu privire la substanțele și materialele identificate în cele două colete, specialiștii din cadrul Serviciul Român de Informații stabilind că cele două colete au conținut elemente specifice unor dispozitive explozive sau incendiare improvizate, realizate artizanal, dar extrem de elaborat și atent executat în ansamblu, cu scopul posibil de a incendia și detona coletul de la distanță. În urma testării funcționalității dispozitivului incendiar improvizat, în cadrul experimentului judiciar, s-a confirmat funcționalitatea acestuia, arătând că acesta ar fi putut produce un incendiu semnificativ, cu pagube materiale însemnate.

Prin același rechizitoriu s-a cerut instanței menținerea măsurii arestului preventiv față de inculpați. Dosarul a fost înaintat spre competentă soluționare Curții de Apel București. Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, potrivit Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și sesizarea instanței de judecată, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție, de care beneficiază toate persoanele trimise în judecată." a transmis DIICOT

