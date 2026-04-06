„Rambo” de Cluj, prins la Mărgău! Un bărbat s-a ales cu dosar penal pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor

Un bărbat de 40 de ani din comuna Gilău a intrat în vizorul polițiștilor după un control în trafic care a scos la iveală nereguli grave privind regimul armelor.

Armă letală și echipament de vedere pe timp de noapte, ridicate de polițiști în urma unui control în trafic, în comuna Mărgău. | Foto: IPJ Cluj

Incidentul a avut loc în 4 aprilie, pe DJ108C, în afara localității Mărgău, unde polițiștii Secției 8 Poliție Rurală Huedin au oprit autoturismul condus de acesta. În urma verificărilor, oamenii legii au descoperit în interiorul mașinii, pe podea, o armă letală deținută de șofer, echipată cu un sistem de ochire pe timp de noapte, dispozitiv strict reglementat.

Ancheta a arătat că bărbatul participa la o vânătoare colectivă în zonă, însă nu avea dreptul legal de a folosi un astfel de echipament, potrivit autorizației de vânătoare. Mai mult, acesta nu deținea nici polița obligatorie de asigurare pentru accidente și răspundere civilă, necesară pentru vânători. Pe loc, polițiștii au ridicat arma, dispozitivul de vedere pe timp de noapte, muniția și alte bunuri relevante pentru anchetă.

În acest caz, oamenii legii s-au sesizat din oficiu pentru infracțiuni privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor, dar și pentru încălcarea legislației în domeniul vânătorii și protecției fondului cinegetic. Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor detaliilor și luarea măsurilor legale care se impun.

"Bărbat cercetat de Polițiștii din Huedin pentru nerespectarea regimului armelor, după un control în trafic în comuna Mărgău La data de 4 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin au depistat, pe DJ108C, în afara localității Mărgău, un autoturism condus de un bărbat de 40 de ani, din comuna Gilău. În urma verificărilor efectuate, în interiorul autoturismului, pe podea a fost identificată o armă letală deținută de conducătorul auto, pe care era montat un sistem de ochire pe timp de noapte. Din cercetări a reieșit faptul că, deși acesta participa la o vânătoare colectivă în comuna Mărgău, nu avea dreptul de a utiliza un astfel de dispozitiv, conform autorizației de vânătoare emise. De asemenea, s-a constatat lipsa poliței de asigurare pentru accidente și răspundere civilă în legătură cu calitatea de vânător.

În cauză, polițiștii s-au sesizat din oficiu sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și pentru fapte prevăzute de legislația privind vânătoarea și protecția fondului cinegetic. Totodată, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, arma letală, dispozitivul de vedere pe timp de noapte, muniția aferentă, precum și alte bunuri și înscrisuri relevante. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a avut loc fapta și dispunerea măsurilor legale." a transmis IPJ Cluj

