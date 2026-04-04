Armă cu aer comprimat și 200 de proiectile, descoperite la Aeroportul Cluj într-un colet

Polițiștii de frontieră au descoperit, într-un colet la Aeroportul Internațional Cluj, o armă cu aer comprimat și 200 de proiectile.

Armă cu aer comprimat, descoperită la Aeroportul Cluj | Foto: politiadefrontiera.ro

Polițiștii de frontieră şi inspectorii vamali, alături de echipaje canine, au descoperit, în urma unor controale asupra unor colete sosite pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj-Napoca, o armă cu aer comprimat şi 200 de bucăţi de proiectile folosite pentru acest tip de armă.

„În data de 03.04.2026, o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali, alături de echipaje canine din cadrul Aeroportului Cluj, a efectuat controale asupra unor colete, în zona Cargo, sosite din direcția Cehia. La controlul efectuat, într-unul dintre coletele verificate, cu o greutate de un kilogram, a fost descoperită o armă cu aer comprimat şi o cutie care conţinea 200 de bucăţi de proiectile pentru acest tip de armă”, a anunțat, sâmbătă, 4 aprilie 2026, Poliția de Frontieră, într-un comunicat oficial.

Arma a fost confiscată

Potrivit sursei citate, din verificări s-a constatat că pachetul a fost expediat de către o persoană juridică din Cehia, către o persoană fizică din România.

„Deoarece coletul nu era însoţit de documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară, procurare şi deţinere a armei, acesta a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor şi a stabilirii situaţiei de fapt”, se mai arată în comunicat.

CITEȘTE ȘI: