Bătut crunt în centrul Clujului pentru 50 de lei!!!

Agresorii, recidiviști, au furat de la victimă bani de un pachet de țigări și două beri!

Tânăr bătut în centrul Clujului pentru 45 de lei. | Imagine generată cu ajutorul AI

Fapta a avut loc în data de 26 martie 2026, în jurul orei 05:00, în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca, în apropierea Pieței Unirii. Potrivit anchetatorilor, doi bărbați au abordat victima și i-au sustras din portofel suma de aproximativ 3.500 de forinți (circa 45 de lei). În momentul în care tânărul a încercat să își recupereze banii, acesta a fost agresat fizic.

Conform datelor transmise de Parchetul de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, unul dintre inculpați i-a aplicat victimei două lovituri cu pumnul în zona feței, pentru a păstra bunul sustras. Ulterior, cei doi agresori au continuat atacul, aplicându-i victimei multiple lovituri cu pumnii și picioarele, atât la nivelul feței, cât și al corpului. În urma agresiunii, tânărul a suferit leziuni traumatice care necesită între 30 și 35 de zile de îngrijiri medicale, fiind constatate inclusiv fracturi la nivelul oaselor faciale.

Suspecții, arestați preventiv

În urma investigațiilor, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Biroul de Investigații Criminale au identificat doi bărbați, în vârstă de 31 și 40 de ani, din județul Bistrița-Năsăud. Aceștia au fost reținuți pentru 24 de ore, iar la data de 3 aprilie 2026, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Cluj-Napoca a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Gravitatea faptelor, subliniată de procurori

Procurorii au arătat că fapta prezintă un grad ridicat de pericol social, fiind comisă într-un loc public, în timpul nopții, prin acte de violență extremă asupra unei persoane tinere. De asemenea, s-a reținut că inculpații au antecedente penale, iar condamnările anterioare nu au avut un efect de descurajare asupra comportamentului acestora.

CITEȘTE ȘI: