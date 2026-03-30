„No, câți ai făcut?” Un bărbat exploatează un minor la cerșit în stația de la Central. Copilul a fost pus să „predea încasările” în plină zi

O scenă revoltătoare a fost surprinsă în plină zi, în stația de la Central din Cluj-Napoca, unde un minor ar fi fost obligat de un adult să cerșească, iar ulterior să îi predea banii strânși de la trecători.

Un cititor a transmis redacției monitorulcj.ro imagini și informații care ridică suspiciuni serioase privind exploatarea unui minor în scop de cerșetorie, într-una dintre cele mai circulate zone din Cluj-Napoca.

Potrivit acestuia, incidentul a avut loc în stația de la Central, unde un băiat minor ar fi fost observat în timp ce cerșea bani de la trecători. Ulterior, copilul s-ar fi întâlnit cu un adult, despre care martorul presupune că ar putea fi chiar tatăl acestuia.

CITEȘTE ȘI:

Dialogul surprins este unul sugestiv:

„No, câți ai făcut?”, l-ar fi întrebat adultul, moment în care minorul ar fi fost pus să scoată banii din buzunar. Adultul ar fi început apoi să îi numere, chiar în spațiul public, fără nicio reținere.

Persoana care a surprins imaginile solicită intervenția autorităților și face apel la expunerea publică a cazului, considerând că presiunea mediatică este esențială pentru a genera reacții concrete. „Vă rog să faceți imaginile publice (în limita legalului), pentru ca autoritățile să se autosesizeze. Din experiența personală, o simplă plângere este lipsită de efect, fără presiunea mediatică”, a transmis aceasta.

Fenomenul continuă în ciuda controalelor

Cazul nu este unul izolat. În ciuda acțiunilor desfășurate de autorități, cerșetoria, inclusiv cea în care sunt implicați minori, rămâne prezentă în Cluj-Napoca. Potrivit datelor oficiale, începând cu 26 august 2025, în doar câteva săptămâni de controale în oraș, au fost identificate peste 600 de persoane, inclusiv minori, care practicau cerșetoria.

Prefectul județului Cluj, Maria Forna, a atras atenția la momentul respectiv că exploatarea copiilor în astfel de situații reprezintă o infracțiune gravă. „Exploatarea copiilor prin cerșetorie este o formă gravă de abuz, care nu poate fi tolerată”, a declarat aceasta. Deși instituțiile anunță controale și intervenții sociale, inclusiv sprijin pentru familiile vulnerabile, cazurile semnalate recent arată că fenomenul nu a dispărut și continuă să fie vizibil în spațiul public.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: