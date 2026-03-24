Relație începută pe Tinder, terminată în instanță! O femeie din Cluj a fost șantajată cu imagini intime pentru sex și bani.

Un bărbat de 26 de ani a fost condamnat după ce a amenințat o femeie că va face publice imagini intime pentru a o constrânge să întrețină raporturi sexuale și să îi trimită bani.

Bărbatul îi spunea direct că, dacă nu vine la el, trimite mai departe pozele sau le pune la magazinul unde lucrează. Foto: depositphotos.com

Cei doi s-au cunoscut pe aplicația Tinder, iar ulterior discuțiile s-au mutat pe WhatsApp. În acel context, femeia i-a trimis mai multe imagini și o înregistrare video cu caracter intim. Inițial, între cei doi au avut loc întâlniri consimțite, însă situația a degenerat după ce victima a încercat să întrerupă relația.

Amenințări repetate și presiune constantă



Potrivit instanței, în perioada mai–iulie 2025, bărbatul a amenințat-o în mod repetat că va distribui imaginile intime, inclusiv la locul ei de muncă, dacă nu continuă întâlnirile sexuale sau dacă nu îi trimite bani. În total, au fost reținute 7 acte de șantaj, prin care inculpatul a constrâns victima atât la întreținerea de raporturi sexuale, cât și la transferul unor sume de bani.

Șantaj pentru sume infime

Din conversațiile depuse la dosar reiese un tipar clar. Bărbatul îi spunea direct că, dacă nu vine la el, trimite mai departe pozele sau le pune la magazinul unde lucrează. Alteori îi cerea sume mici de bani, 25, 30, 35 sau 38 de lei, promițând că va șterge imaginile doar dacă primește transferul. Instanța a remarcat tocmai acest detaliu: pentru sume aproape infime, inculpatul a recurs la o formă de presiune extrem de gravă, bazată pe frică, rușine și vulnerabilitate. Femeia a ajuns să îi transfere în total 96 de lei.

Condamnare cu suspendare

Judecătoria Cluj-Napoca l-a condamnat pe inculpat la 2 ani de închisoare pentru șantaj în formă continuată. Pedeapsa a fost suspendată sub supraveghere pentru o perioadă de 3 ani. Pe durata acestui termen, bărbatul trebuie să respecte mai multe obligații, inclusiv să presteze 100 de zile de muncă în folosul comunității și să urmeze un program de reintegrare socială.

Instanța i-a interzis, de asemenea, să ia legătura cu victima, direct sau indirect, timp de 3 ani. Judecătorii au dispus confiscarea telefonului mobil folosit la comiterea faptelor, dar și a sumei de 96 de lei obținute prin șantaj. Dosarul se află în faza de apel la Curtea de Apel Cluj.

