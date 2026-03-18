„Vin la salonul soției tale!” Cum a transformat un clujean un click pe Publi24 într-un șantaj de 88.000 de lei pentru 10 bărbați

Un bărbat a pus la punct un mecanism de șantaj online bazat pe anunțuri false de escorte, prin care atrăgea victimele și le constrângea ulterior să plătească sub amenințări.

Sursa foto: Depositphotos.com

În aproape un an, a comis 54 de acte de șantaj și a obținut sume consistente de bani.

Anunțuri false, începutul unei scheme de intimidare

Totul pornea de la anunțuri publicate pe platforma Publi24, unde erau promovate servicii de escortă. Persoanele interesate intrau în contact cu presupusa „prestatoare”, fără să știe că în spatele contului se afla inculpatul.

După primul mesaj, conversațiile se transformau rapid. Orice ezitare sau refuz din partea victimei declanșa un mecanism de presiune și intimidare.

Amenințări directe și escaladarea presiunii

Victimele erau amenințate că le sunt cunoscute datele personale și că vor fi vizitate la domiciliu. În alte cazuri, li se transmitea că familia va afla despre conversațiile purtate.

Pentru a-și susține afirmațiile, inculpatul, Florin F., trimitea fotografii cu rudele victimelor, obținute din mediul online. De asemenea, pretindea că face parte dintr-un „clan”, sugerând că are în spate persoane care pot recurge la violență.

Sub această presiune, victimele erau determinate să plătească.

Sume mari și victime multiple

Plățile erau efectuate în principal prin Revolut, iar în unele situații inculpatul revenea cu noi solicitări de bani, menținând presiunea asupra victimelor.

Activitatea infracțională s-a desfășurat între august 2022 și iunie 2023. În acest interval, inculpatul a obținut 88.400 de lei.

Cea mai afectată victimă a plătit peste 55.000 de lei.

Ancheta și probele din dosar

Cazul a fost documentat pe baza conversațiilor purtate pe WhatsApp, a tranzacțiilor bancare și a datelor furnizate de instituții financiare. De asemenea, au fost efectuate percheziții și au fost audiate victimele și martorii.

Un element important îl reprezintă recunoașterea faptelor de către inculpat.

Încadrarea juridică

Faptele au fost încadrate ca șantaj în formă continuată. Instanța a reținut existența a 54 de acte materiale care formează o singură infracțiune, potrivit Codului penal.

Judecătorii au arătat că nu este vorba doar despre simple amenințări, ci despre o formă de constrângere psihică exercitată pentru obținerea de bani.

Un fenomen în creștere

Cazul evidențiază un tip de infracționalitate tot mai prezent în mediul online, în care sunt exploatate frica și vulnerabilitatea de moment.

Victimele nu provin din medii vulnerabile în mod obișnuit, ci sunt persoane obișnuite, care au fost atrase într-un context sensibil și ulterior manipulate.

În spatele unor anunțuri aparent banale poate funcționa un mecanism complex de șantaj, bazat pe intimidare și presiune constantă. Cazul arată cât de ușor poate fi transformat un simplu contact online într-o situație cu consecințe financiare și psihologice semnificative.

Inculpatul a fost condamnat de Judecătoria Cluj-Napoca la 3 ani și 6 luni de închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj în formă continuată, de asemenea confiscarea sumelor obținute din infracțiune, precum și obligarea inculpatului la plata unor despăgubiri către persoanele vătămate și a cheltuielilor judiciare în valoare de 3.500 de lei.

