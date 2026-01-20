Angajată la păcănele în Gherla, amenințată de patron. I-a cerut 10.000 de lei.

Administratorul unei săli de jocuri de noroc din Gherla, județul Cluj, ar fi amenințat o angajată să îi dea 10.000 de lei.

Un bărbat de 46 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, luni, 19 ianuarie 2026, deoarece ar fi amenințat o tânără de 19 ani, angajată la sala de jocuri de noroc pe care acesta o administra.

Șantaj pentru bani la o sală de păcănele din Gherla

„În fapt, din cercetările efectuate a reieșit că, la data de 14 ianuarie a.c., acesta ar fi contactat telefonic persoana vătămată, o tânără de 19 ani, angajată la o sală de jocuri de noroc din municipiul Gherla, societate pe care bărbatul o administrează. Contactarea ar fi avut loc prin intermediul unei aplicații de mesagerie, pe telefonul de serviciu al persoanei vătămate. În acest sens, bărbatul i-ar fi solicitat remiterea sumei de 10.000 de lei, reprezentând o presupusă datorie, folosind expresii cu caracter amenințător, ca mijloc de constrângere”, a transmis IPJ Cluj.

Potrivit sursei citate, în data de 20 ianuarie 2026, bărbatul urmează să fie prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Gherla, cu propunere de arestare preventivă.

