Înalta Curte admite recursul în casație al fostului episcop al Hușilor, condamnat pentru viol și șantaj

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis marţi, în principiu, cererea de recurs în casaţie formulată de fostul episcop de Huşi condamnat la opt ani de închisoare pentru viol, agresiune sexuală şi şantaj. Instanța supremă a decis judecarea căii extraordinare de atac în ianuarie 2026, iar până atunci Corneliu Onilă rămâne în închisoare.

Înalta Curte a admis cererea de recurs în casaţie al fostului episcop de Huşi, Corneliu Bârlădeanu, condamnat pentru viol şi şantaj

Primul termen pentru judecarea recursului în casaţie a fost stabilit pentru 20 ianuarie 2026.

Corneliu Bârlădeanu a fost primul înalt ierarh al Bisericii Ortodoxe Române condamnat pentru abuzuri sexuale.

Punerea sub acuzare a fostului episcop de la Huși a venit în urma dezvăluirilor publicate de jurnaliștii de la „Să fie lumină” în urmă cu cinci ani. Joi, Instanța Supremă va judeca cea de-a doua cale extraordinară de atac, contestația în anulare, pe care Onilă a depus-o împotriva deciziei prin care a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru viol și agresiune sexuală în formă continuată, notează HotNews.ro

„Admite în principiu cererea de recurs în casaţie formulată de inculpatul Onilă Cornel împotriva deciziei penale nr. 98/A din 30.04.2025 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Secţia penală, în dosarul nr. 647/45/2020. Respinge, ca nefondată, cererea de suspendare a executării hotărârii formulată de recurentul inculpat Onilă Cornel. Trimite cauza în vederea judecării acestui recurs în casaţie la Completul nr. 2, în compunere de 3 judecători şi fixează termen de judecată, la data 20 ianuarie 2026, cu citarea recurentului inculpat, a părţii civile Anonimizat 1 şi a părţilor responsabile civilmente Episcopia Huşilor şi Seminarul Teologic Ortodox Sf. Ioan Gură de Aur”, se arată în soluția publicată pe portalul Instanței Supreme.

Fostul episcop al Huşilor, condamnat la 8 ani de închisoare pentru viol

Fostul episcop al Hușilor, Corneliu Bârlădeanul, pe numele de mirean Cornel Onilă, trimis în judecată pentru viol și alte agresiuni sexuale, a fost condamnat, în aprilie 2025, la opt ani de închisoare cu executare, potrivit unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, care a menținut astfel hotărârea anterioară a Curții de Apel Galați.

Judecătorii i-au interzis fostului episcop al Hușilor să mai ocupe o funcție publică timp de 5 ani după executarea pedepsei și să ia legătura cu victimele.

Totodată, fostul arhimandrit Sebastian Jitaru, care a executat anterior o pedeapsă privativă libertate pentru că l-ar fi șantajat pe fostul episcop amenințând că va face publică o înregistrare în care fostul prelat ar fi întreținut raporturi homosexuale cu un elev de la Seminarul Huși, a fost și el condamnat pentru viol și alte agresiuni sexuale la 14 ani și două luni de închisoare, după ce a fost condamnat inițial la 15 ani și patru luni de detenție.

Fostul ierarh este acuzat de infracțiuni la viața sexuală, după ce în anul 2017 în spațiul public au apărut unele înregistrări în care acesta ar fi întreținut relații sexuale cu un minor, care la momentul respectiv ar fi fost elev al Seminarului Teologic „Ioan Gură de Aur” din Huși.

Un scandal a izbucnit în iunie 2017 la Episcopia Hușilor, când Corneliu Bârlădeanul, pe atunci episcop al Hușilor, a reclamat la DNA că este șantajat de trei preoți care i-au cerut bani sau funcții pentru a nu face publică o înregistrare în care prelatul ar apărea în timp ce întreține relații homosexuale cu o persoană despre care se crede că era un elev de la Seminarul Teologic Huși, actualmente preot într-o parohie din județul Vaslui.

Fostul episcop al Hușilor s-a retras din funcție în august 2017 și în ultimii ani a trăit la Mănăstirea Văratec

