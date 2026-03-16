Aleea spre Cetățuie a devenit o capcană pentru pietoni, trepte distruse și risc de accidentare. Ce spune Primăria?

Aleea pietonală de pe strada Galileo Galilei, care face legătura între centrul Municipiului Cluj-Napoca și zona turistică Cetățuia, se află într-o stare precară.

Trepte rupte, deplasate și porțiuni de alee degradate pe strada Galileo Galilei, pe traseul pietonal care duce spre Cetățuie. | Foto: cititor monitorulcj.ro

Treptele sunt rupte sau deplasate, iar iluminatul public este slab, ceea ce ridică probleme serioase de siguranță pentru pietonii care tranzitează zilnic zona.

Trepte rupte pe una dintre cele mai circulate alei spre Cetățuie

Situația a fost semnalată recent de un cititor al monitorulcj.ro care a trimis mai multe fotografii realizate pe aleea intens circulată de pietoni și turiști care urcă spre Cetățuie. Potrivit acestuia, în multe porțiuni treptele sunt deteriorate, lăsate sau deplasate, iar în unele locuri există un risc real de accidentare pentru cei care trec prin zonă.

Pe lângă starea degradată a infrastructurii, iluminatul public este descris ca fiind insuficient, ceea ce face ca aleea să devină periculoasă după lăsarea serii. În aceste condiții, o simplă alunecare sau o cădere ar putea avea consecințe serioase.

Acces dificil pentru echipajele de intervenție în caz de urgență

De asemenea, accesul echipajelor de intervenție ar fi extrem de dificil. În cazul unei urgențe, pompierii sau echipajele SMURD ar putea întâmpina probleme în a ajunge rapid în zonă, din cauza configurației aleii și a stării acesteia.

Totodată, aleea nu permite accesul persoanelor cu dizabilități, iar locatarii din zonă spun că transportul unei biciclete sau al unui scuter devine dificil din cauza treptelor deteriorate.

O legătură importantă între centru și Cetățuie, lăsată în degradare

Deși este una dintre principalele legături pietonale dintre centrul orașului și zona Cetățuia, infrastructura de pe strada Galileo Galilei pare să nu mai fi fost întreținută de ani de zile, potrivit celor care folosesc frecvent acest traseu.

Fotografiile trimise redacției ilustrează clar starea actuală a aleii, iar problema ridică întrebări privind siguranța pietonilor într-o zonă frecventată zilnic atât de clujeni, cât și de turiști.

Având în vedere situația semnalată de cititor și starea degradată a treptelor de pe aleea de pe strada Galileo Galilei, redacția a solicitat un punct de vedere din partea Primăriei Cluj-Napoca.

„În această săptămână se întocmește devizul de lucrări pentru această stradă”, a transmis Primăria Cluj-Napoca către monitorulcj.ro.

