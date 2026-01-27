Cursuri GRATUITE de schi pentru 70 de copii din medii defavorizate, pe pârtia Buscat

Peste 70 de copii din medii defavorizate se vor bucura de magia sporturilor de iarnă pe pârtia Buscat de la Băișoara, județul Cluj.

70 de copii din medii defavorizate se vor bucura gratuit de magia sporturilor de iarnă, pe pârtia de la Buscat | Foto: Napocatrio

Peste 70 de copii din medii defavorizate (din zone rurale sau centre de plasament) vor fi aduși duminică, 1 februarie 2026, pe pârtia Buscat de la Băișoara, pentru a trăi o experiență care, pentru mulți dintre ei, reprezintă o premieră.

În cadrul evenimentului Snow Day, participanții vor putea beneficia de cursuri gratuite de schi, susținute de instructori autorizați, adresate atât începătorilor, cât și celor care își doresc să își îmbunătățească tehnica.

Printre participanți se numără și persoane cu dizabilități motorii sau nevăzători, care vor beneficia de asistență specializată și cursuri adaptate, oferite în condiții de siguranță, pentru a se putea bucura de sporturile de iarnă.

„Snow Day nu este doar despre schi, ci despre șansa de a trăi bucuria muntelui și a zăpezii, indiferent de limite sau de contextul social. Credem cu tărie că o dizabilitate nu înseamnă renunțarea la experiențe, la bucurie sau la viață activă. Prin acest eveniment, ne dorim să demonstrăm că incluziunea este posibilă atunci când există voință și oameni care cred în ea”, a declarat Bogdan Andreica, organizatorul evenimentului și reprezentant Napocatrio.

Potrivit organizatorului, evenimentul va avea o atmosferă deschisă și prietenoasă, completată de muzică, DJ, zone de relaxare și activități dedicate participanților, într-un cadru natural, cu zăpadă din belșug și energie pozitivă.

Organizatorul își propune să creeze un model de eveniment care aduce împreună sportul, comunitatea și responsabilitatea socială, promovând accesul egal la activități recreative și sportive pentru toți.

Ajuns la cea de-a șasea ediție a evenimentului Snow Day, inițiativa este dedicată promovării sporturilor de iarnă, în special schiul, dar și susținerii accesului egal la experiențe recreative pentru persoanele din medii defavorizate și pentru persoanele cu dizabilități.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: