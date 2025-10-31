Zbor greu pentru Asociația Blondie. Vor aduce acasă un copil de 8 ani pentru a fi alături de cei tragi în ultimele clipe. Cum poți dona?

Asociația Blondie urmează să aibă unul dintre cele mai dificile zboruri de până acum. Vor transporta acasă un copil bolnav de 8 ani pentru ca cel mic să fie alături de familie „când va veni sfârșitul”.

Antonio este grav bolnav și are nevoie de 20.000 de euro pentru a ajunge acasă | Foto: Facebook, Asociația Blondie

Asociația Blondie vor avea parte de un zbor cu un mare impact emoțional

Cei de la Asociația Blondie, care asigură zboruri medicale gratuite pentru pacienții în stare gravă, a ajuns la o borna de 300 de zboruri medicale, iar acum au un caz mai aparte.

De data aceasta vor transporta un copil de 8 ani grav bolnav pentru ca acesta șă fie acasă, alături de familie în ultimele clipe de viață.

„Cele mai grele zboruri! Am avut zboruri grele, am citit monitoare care urlau a moarte, am umplut avioane de aparate cât pentru un spital întreg , dar greul cel mai greu este când aducem acasă un copil să fie acasă când va veni sfârșitul. Ce poți să spui când închei zborul? Că a fost bine? Că e bine? Că e viață în plus lângă oamenii rămași acasă plânși de atâta vreme în care nu au ținut în brațe, nu au alinat, nu au strigat pe nume?

Și totuși, ce spui când ai terminat drumul în aer și știi că niciun tratament nu rămâne lângă el să îi fie aliat când boala își va crește armatele și îl va doborî?”, a transmis asociația Blondie într-o postare pe pagina lor de Facebook.

Potrivit acestora, următorul copil grav bolnav pe care îl vor transporta este Antonio, iar zborul este unul greu.

„După 3 luni în Italia în care au dormit în mașină și în care atâta au sperat mama și tatăl lui că va exista ceva, orice, un medicament bun care să le aducă puiul înapoi - duminică Antonio vine acasă . Așa le-au spus medicii, că e mai bine să plece să fie cu familia acum. Că după comă în care e va urma una și mai profundă și apoi va fi liniște .Ce spui la un zbor ca ăsta? Că e bine? Duminică un zbor medical greu trebuie să îl aducă pe Antonio la București. Ajutați-ne să mai putem o dată, Blondies! Că nu e bine nimic din ce urmează . Că greul de abia începe. Acasă la București, sora lui Antonio împarte jucăriile pentru ea și fratele ei - o păpușă pentru ea, un Spiderman pentru el, o prințesă pentru ea, o mașinuță pentru el... Share mult că 20.000 euro trebuie să strângem”, a mai transmis Asociația Blondie.

Cum poți dona pentru Antonio?

Asociatia Blondie – Imparte pentru alta parte

Euro: RO54BTRLEURCRT0661288301

Ron: RO07BTRLRONCRT0661288301

Revolut: 0766706060

