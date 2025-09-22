Pas important pentru incluziune: start pentru proiectul Cluj4Home, prin care localnicii din zona Pata Rât vor beneficia de locuințe sociale

Mai multe familii din zona Pata Rât vor beneficia de locuințe sociale prin intermediul programului Cluj4Home. Asociația de dezvoltare intercomunitară Zona Metropolitană Cluj a dat startul înscrierilor pentru benficiarii proiectului.

În decembrie 2024, Asociația de dezvoltare intercomunitară ADI ZMC lansa un anunț de achiziție pentru locuințe sociale (apartamente) destinate localnicilor din zona Pata Rât.

Prin acest proiect, ZMC va achiziționa cel puțin zece locuințe de pe piață, în care vor fi mutați rezidenți din zona marginalizată Pata-Rât.

Asociația de dezvoltare intercomunitară ADI ZMC a anunțat deschiderea perioadei de depunere a dosarelor pentru proiectul Cluj4Home

„Comunitatea de la Pata-Rât a fost anunțată săptămâna trecută despre noul proiect, echipa ZMC vizitând în acest sens fiecare gospodărie și înmânând pliante de informare cu privire la actele necesare.

Noul proiect a suscitat un interes major: în prima zi de depunere a dosarelor, linia telefonică de asistență a fost apelată de peste 100 de ori.

De asemenea, unele familii au venit la sediul ZMC pentru informații suplimentare”, informează ZMC prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina de Facebook.

Perioada de depunere a dosarelor durează până în 3 octombrie, iar finanțarea proiectului este asigurată din bugetul local al municipiului Cluj-Napoca.

Ce presupune proiectul?

Pentru acest an, de la bugetul local a fost alocată suma de 5 milioane de lei în vederea implementării proiectului.

Fondurile vor fi utilizate pentru achiziționarea a minimum 10 unități locative situate în Cluj-Napoca și în Zona Metropolitană Cluj.

„O atenție deosebită va fi acordată seniorilor din comunitatea defavorizată, pentru care sunt alocate cinci din cele zece locuințe”, transmite sursa citată.

Proiectul este integrat cu intervențiile pe termen lung în sprijinirea persoanelor defavorizate din zona Pata-Rât și se va derula pe o durată de 4 luni, în perioada septembrie - decembrie 2025.

Cluj4Home reprezintă o continuare a eforturilor depuse în intervențiile anterioare: proiectele Pata 1, Pata 2 și INFIELD.

Până în prezent, ZMC a facilitat relocarea din Pata-Rât și reintegrarea social a peste 110 familii, cu peste 500 de membri.

