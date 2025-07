Edu Play Bus – lecția despre sustenabilitate care a făcut 15.679 de copii să înțeleagă că pot schimba lumea (P)

Edu Play Bus este un proiect educațional inovator, dezvoltat de Banca pentru Alimente Oradea cu sprijinul PENNY România.

Proiectul aduce sustenabilitatea mai aproape de copii și tineri printr-o experiență interactivă unică:

Un autobuz transformat într-o rachetă spațială.

O misiune contra-cronometru pentru protejarea resurselor Pământului.

Primul escape room gratuit pentru copii ce călătorește prin țară.

Copiii curioși devin exploratori ai viitorului sustenabil.

În doar câteva luni, 15.679 de copii și tineri din trei județe, Bihor, Maramureș și Cluj au participat în anul școlar 2024-2025 la misiunea educațională despre protejarea planetei.

O rachetă educațională ce călătorește prin țară

Edu Play Bus este un autobuz reamenajat în interior într-o navă spațială, echipat cu lumini, sunete și instalații interactive bazate pe tehnologia Arduino. Decorurile tematice îi ghidează pe participanți într-un joc de tip escape room. Copiii se teleportează în viitor să ajute Pământul să nu rămână fără resursele necesare ca să poată susține viața generațiilor viitoare.

În această „misiune” interactivă, copii de toate vârstele sunt provocați să afle cum pot avea grijă de planetă prin gesturi simple, dar cu impact zilnic: reducerea risipei alimentare, a risipei de apă și consumul responsabil de resurse.

La intrarea în autobuzul-rachetă participanții sunt împărțiți în trei echipe, fiecare cu o misiune: respect pentru mediu, respect pentru apă și respect pentru hrană. Primesc o serie de indicii cu care să rezolve misiunea. Prin colaborare și rezolvarea de provocări, ei descoperă cum gesturi simple – precum aranjarea corectă a alimentelor în frigider sau oprirea robinetului în timpul spălatului pe dinți – pot avea un impact real.

La final, ei descoperă că doar prin colaborarea dintre echipe pot „lansa racheta” spre un viitor sustenabil. Astfel, copiii învață o lecție valoroasă: fiecare om e important și fiecare dintre noi avem puterea să protejăm sau să distrugem mediul prin acțiunile noastre zilnice.

„În acest an școlar, în Edu Play Bus au urcat 15.679 de copii. Am dus caravana în 52 școli din 25 localități din 3 județe.

Toți au încheiat misiunea cu mesajul că eroul adevărat e în fiecare dintre noi, atunci când facem un gest bun cu care ne putem mândri.

Am dezvoltat misiunea de educație despre reducerea risipei de hrană a Băncilor pentru Alimente într-un mod care să îi inspire pe copii să acționeze azi pentru un viitor mai bun.

Edu Play Bus a creat o adevărată comunitate, atrăgând parteneri de nădejde din rândul cadrelor didactice, directorilor, inspectorilor școlari, reprezentanților asociațiilor și ai mediului de afaceri local.”, spune Gabriela Vereș – creatoarea proiectului și Președinta Băncii pentru Alimente Oradea.

Rezultate și impact

În anul școlar 2024–2025, Edu Play Bus a ajuns la:

15.286 de elevi din 52 de școli din 25 de localități în mediul rural și urban:

în mediul rural și urban: 40 de școli și 11.156 de elevi din județul Bihor

5 școli și 1.983 de elevi din județul Maramureș

7 școli și 2.147 de elevi din județul Cluj

393 de copii în cadrul a 10 evenimente comunitare din parcările magazinelor PENNY din Oradea, Oșorhei, Baia Mare, Turda și Dej.

Totalul beneficiarilor direcți ai activităților Edu Play Bus a ajuns la 15.679 de copii și tineri, demonstrând că educația imersivă poate fi captivantă și memorabilă. Proiectul a fost accesibil și copiilor cu dizabilități sau din medii vulnerabile, care au impresionat prin curaj și implicare.

Educație prin joacă și colaborare

Acest proiect educațional este creat și implementat de Banca pentru Alimente Oradea cu finanțare de la PENNY România, în cadrul parteneriatului lor pentru reducerea risipei alimentare și promovarea comportamentelor sustenabile în rândul tinerilor.

Edu Play Bus este un exemplu de educație imersivă, care combină joacă, tehnologia și învățarea experiențială. Implementarea tehnică a proiectului a fost realizată cu sprijinul:

Infinite Game – dezvoltare concept escape-room, realizare tehnică și instalații interactive;

Kontex Oradea – omologarea autospecialei educative.

Obiectivele proiectului includ:

conștientizarea impactului individual asupra mediului,

impactului individual asupra mediului, formarea de obiceiuri responsabile încă de la vârste fragede și

responsabile încă de la vârste fragede și construirea unor comunități educate și implicate.

Cu fiecare oprire a autobuzului, Edu Play Bus duce mai departe mesajul că bunăstarea planetei începe cu fiecare dintre noi – iar copiii sunt cei mai buni ambasadori ai acestei schimbări.

„Ne bucurăm să fim parteneri în acest proiect, pentru că noi credem că educația devine cu adevărat valoroasă atunci când este trăită.

Prin această experiență imersivă, copiii nu doar învață despre mediu, ci gândesc critic, colaborează, devin creativi și conștienți de impactul acțiunilor lor. Este genul de învățare care lasă urme, pentru că vine la pachet cu joacă, emoție și sens.” — Claudia Ivan - Manager Sustenabilitate PENNY România

Ce urmează?

Caravana Edu Play Bus continuă și în perioada iulie-septembrie, ajungând pe litoral în taberele pentru copii și în parcarea magazinelor PENNY.

În anul școlar 2025-2026, proiectul își propune:

extinderea în județe noi, în colaborare cu Federația Băncilor pentru Alimente din România-FBAR;

implicarea unui număr mai mare profesori;

dezvoltarea de noi resurse educaționale interactive.

Viitorul se construiește azi, cu fiecare copil care învață să spună: „Resursele Planetei nu sunt nelimitate. Și eu le pot îngriji!”

Înscrieri și contact

Înscrie-ți școala sau prietenii și fii parte din schimbare!

Evenimente comunitare : https://eduplaybus.ro/calendar/

: https://eduplaybus.ro/calendar/ Evenimente în școli: salut@eduplaybus.ro

Pentru mai multe informații: Gabriela Vereș, Președinte Banca pentru Alimente Oradea și creatoarea Edu Play Bus

Telefon: 0758577578

Email: gabriela.veres@bancapentrualimente.ro.