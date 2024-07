Un veteran de război din Cluj a împlinit 104 ani. A luptat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi a fost luat prizonier de ruşi.

Gheorghe Prunduş, veteran de război, a împlinit marţi, 16 iulie, 104 ani. El a participat pe front în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, unde a fost luat prizonier de ruşi.

„În anul 1941 am intrat în armată unde am fost repartizat la Batalionul 11 Vânători de Munte din Beiuş, apoi am urmat Şcoala de Ofiţeri de Rezervă din Ploieşti şi Şcoala de Ofiţeri Activi din Bucureşti. Ulterior, am fost trimis la Centrul de Infanterie din Făgăraş, primind gradul de sublocotenent. Am fost repartizat la Batalionul 103 Vânători de Munte, unitate care a fost trimistă pe front în Moldova. Am participat cu unitatea la luptele de rezistenţă până la primirea ordinului de retragere. Aflaţi în retragere la Berzunţi, la trecere către Târgu-Ocna, am fost luat prizonier de către ruşi. Am aruncat tresele de ofiţeri, castile şi armele. La percheziţie, mi-am ascuns bunurile la jambieri, iar bancnotele în căptuşeala băştii. Ca prizonier am fost trimişi în comuna Larga de lângă Târgu-Ocna, unde am fost anunţaţi că Batalionul 103 s-a autodizolvat şi să ne salvăm cum putem. Am reuşit să scap înrolându-mă într-o unitate ce lupta pentru eliberarea Ardealului de Nord”, a explicat Gheorghe Prunduş, potrivit Ministerului Apărării Naţionale.

„Am luptat pentru eliberarea ultimei palme de pământ românesc”

Veteranul de război a explicat că după ce s-a înrolat într-o unitate ce lupta pentru eliberarea Ardealului de Nord, a fost încadrat comandant de pluton la Compania 25-26 Schiori.

„Am fost încadrat comandant de pluton la Compania 25-26 Schiori. Cu această unitate am participat la luptele ce s-au dat de la Chiherul de Sus până la Albeşti, lângă Sighişoara, până când unitatea s-a autodizolvat din cauza pierderilor suferite. Am continuat să lupt pentru eliberarea ultimei palme de pământ românesc, în cadrul Batalionului 11 Vânători de Munte, care lupta în regiunea Carei. Cu această divizie am participat şi la luptele care s-au dat în Ungaria şi Cehoslovacia. Am fost rănit în Cehoslovacia, fiind spitalizat într-un spital de campanie românesc, din Jesbereni (Ungaria). Piciorul stând mi s-a inflamat şi s-a instalat cangrena. Doctorul mi-a recomandat să îmi amputeze piciorul, dar am refuzat. Am fost operat şi, cu voia lui Dumnezeu, m-am vindecat după 3 luni de zile, reuşind, astfel, să mă întorc în ţară sănătos, în mai 1945”, a mai declarat veteranul de război.

104 ani, 2 fronturi ale războiului, 2 copii, 9 nepoți, 22 de strănepoți

Veteranul de război Gheorghe Prunduş s-a născut pe data de 16 iulie 1920, în localitatea Câşeiu din judeţul Cluj, într-o familie de agricultori. Are 2 copii, 9 nepoţi şi 22 de strănepoţi.

„Am fost cercetaş, purtam pălării cu boruri mari, cămaşă, cravat şi salutam cu trei degete. De la Dej am plecat la Şcoala Normală din Gherla, pe care am absolvit-o în anul 1940, ca şef de promoţie”, a explicat veteranul de război.

Decorat cu ordinele „Coroana României” şi „Steaua României”

Pentru faptele de arme de pe câmpul de luptă, venerabilul veteran a fost decorat cu ordinele „Coroana României” şi „Steaua României”.

Potrivit Ministerului Apărării Naţionale, după război şi-a continuat cariera în învăţământ, ajungâd, pe rând, inspector şcolar, şef de secţie de învăţământ, director de şcoală, până a ieşit la pensie în anul 1982.

