Un veteran de război a împlinit 100 de ani: „Am fost pe front în Cluj și Câmpia Turzii. Deja pilotam avioane în al Doilea Război Mondial”

Veteranul de război Dumitru Olaru a împlinit 100 de ani. El a participat pe front în Cluj și Câmpia Turzii pe vremea celui de-al Doilea Război Mondial.

Veteran de război, Dumitru Olaru, la vârsta de 100 de ani / Foto: Facebook - MApN

La data de 9 aprilie 2023, Dumitru Olaru a împlinit 100 de ani! Acesta a primit o vizită din partea armatei de ziua sa de naștere:



„La mulți ani cu sănătate, domnului colonel în retragere Dumitru OLARU, veteran de război, la împlinirea vârstei de 100 de ani! Distinsul veteran s-a născut pe data de 9 aprilie 1923, în localitatea Ghidigeni, județul Galați. A urmat studiile în localitatea de domiciliu, având rezultate foarte bune la învățătură”, a transmis MApN.

Dumitru Olaru, la tinerețe / Foto: MApN

De mic copil, Dumitru Olaru a visat să zboare: „Și dragostea pentru pilotaj m-a ajutat să înfrunt toate obstacolele apărute, pentru a-mi împlini visul din copilărie”, a spus el.

„În perioada 1943-1945 am participat pe front în localitățile Câmpia Turzii și Cluj, fiind elev la Școala de Subofițeri Naviganți, având gradul de sergent. La Câmpia Turzii eram într-o unitate de vânătoare și aveam misiuni de apărare, fiind dotați cu vestitele avioane IAR-80 și Messerschmitt-109. Eu deja pilotam avioane. Am fost cu regretatul general Dobran Ion, era cu 2 ani mai mare decât mine, un pilot desăvârșit. Cu voia lui Dumnezeu am terminat războiul teafăr și nevătămat”, a relatat cu emoție distinsul veteran.

Pentru faptele de vitejie de pe câmpul de luptă, col.(rtr.) Olaru a fost decorat cu Medalia „Crucea comemorativă a celui de-al Doilea Război Mondial, 1941-1945”, iar în urma ordinelor de avansare în grad emise de Ministerul Apărării Naționale a ajuns la gradul de colonel.

Foto: MApN

„Am pilotat un avion cu care am văzut toată lumea”

După război a lucrat pentru o perioadă de timp la Ministerul Agriculturii, în funcția de referent tehnic de specialitate. Ulterior a urmat cursurile Școlii de Transport Public Aerian, pe care a absolvit-o în anul 1952. S-a angajat în cadrul aviației civile, la TAROM, deținând pe rând funcțiile de pilot, comandant adjunct detașament și comandant detașament, de unde a ieșit la pensie.

„Am pilotat un avion prevăzut cu 4 motoare, cvadrimotor, cu care am văzut toată lumea. Mi-a plăcut foarte mult meseria, am avut ocazia să văd multe țări și să întâlnesc multe personalități, printre care și șefi de state”, a povestit cu mândrie Olaru.

Acum se bucură de o sănătate bună, fiindu-i alături fiica și cei doi nepoți, de 28 și 26 de ani.

„Vizita noastră l-a bucurat foarte mult pe distinsul veteran și ne-a comunicat că își dorește să ne revedem cu bine și la 108 ani fără «reparații». La ceas aniversar îi transmitem încă o dată sănătate și numai bucurii alături de cei dragi și îl asigurăm de întreaga noastră recunoștință și respect pentru tot ceea ce a făcut pentru patrie. Cinste și onoare veteranilor de război!”, a transmis Ministerul Apărării Naționale - MApN, pe Facebook.

Dumitru Olaru, la împlinirea vârstei de 100 de ani / Foto: Facebook - MApN

