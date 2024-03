Clujean premiat la împlinirea vârstei de 100 de ani. Emil Boc: „E un simbol al rezistenței și, uitați-l, e mai tânăr ca niciodată”.

Primarul Emil Boc l-a premiat ieri pe clujeanul Pop Miron, la împlinirea vârstei de 100 de ani.

Clujean premiat la împlinirea vârstei de 100 de ani. FOTO: Captură ecran/ Emil Boc

Clujeanul Miron Pop a împlinit vineri, 8 martie, vârsta de 100 de ani, la aniversarea acestuia participând și primarul Emil Boc, care i-a acordat un cadou și o diplomă, în numele clujenilor.

„Sunt în casa domnului Pop Miron din Cluj-Napoca, aici în cartierul Mănăștur, și am venit în numele clujenilor să îl felicit, să îi urez sănătate și la mulți ani, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 100 de ani. Un secol de viață, un secol de istorie, omul care a trecut prin toate dificultățile ultimului secol, din 1924. E un simbol al rezistenței și uitați-l, e mai tânăr ca niciodată, e plin de viață. I-am adus un mic cadou din partea clujenilor și o diplomă”, a arătat primarul Emil Boc.

Întrebat de edil care e secretul atingerii acestei vârste, Pop Miron a afirmat:

„Am fost șapte frați, eu sunt cel mai mic. Dumnezeu ne-a ajutat, că n-am avut serviciu ușor, am fost șef de coloană la șoferi, 60 de șoferi, am dat de fel de fel de oameni. Am copii foarte buni, am avut familie liniștită, am avut părinți foarte buni. Dacă vezi rău, rău iese, dacă vezi bine, bine iese. Ca sănătatea nu este altă bogăție”, a arătat clujeanul de 100 de ani.

Edilul a mărturisit că și tatăl dânsului era născut în 1924, însă a plecat la ceruri în 2011. El a transmis „La mulți ani” mamei de la Răchițele, în vârstă de 91 de ani, de 8 Martie.

„Am trăit un moment foarte frumos alături de domnul Miron, mi-a amintit de tatăl meu, care a fost din aceeași generație cu dânsul”, a mai transmis Emil Boc.

Primăria Cluj-Napoca acordă diplome și premii în bani pentru clujenii care au împlinit 100 de ani de viață și cuplurile care sărbătoresc „nunta de aur”. Premiile constau în suma de 1.000 de lei pentru cuplurile ajunse la „nunta de aur”, respectiv 2.000 de lei și diplomă pentru clujenii de 100 de ani.

