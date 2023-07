Un veteran de război din Cluj a împlinit 100 de ani. A luptat în munții Tatra, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial

Veteranul de război Simion Ilea a împlinit 100 de ani. El a participat pe front în munții Tatra pe vremea celui de-al Doilea Război Mondial.

/ Foto: Divizia 4 Infanterie

Simion Ilea, veteran de război, a împlinit marți, 11 iulie, 100 de ani și a fost felicitat în persoană de către reprezentanții Diviziei 4 Infanterie ,,Gemina”, ai Centrului Militar Zonal Cluj, ai Batalionului 3 Apărare Antiaeriană „Potaissa” și ai Asociației Naționale a Veteranilor de Război, filiala ,,Avram Iancu”.

Alături de Simion Ilea a mai fost și familia sa, primarul și preotul din comună. Simion Ilea a luptat în al Doilea Război Mondial în munții Tatra.

„Locotenent-colonelul în retragere, Simion Ilea, veteran de război din localitatea Cacova Ierii, comuna Iara, județul Cluj, a împlinit venerabila vârstă de 100 de ani, ieri, 11 iulie.

Cu prilejul acestui moment special, reprezentanţi ai Diviziei 4 Infanterie «Gemina», ai Centrului Militar Zonal Cluj, ai Batalionului 3 Apărare Antiaeriană «Potaissa» și ai Asociației Naționale a Veteranilor de Război, filiala «Avram Iancu», au dorit să fie alături de dânsul.

Au fost primiți cu multă căldură de familie, primar si preotul din comună, și au ascultat cu multă emoție momentele împărtășite de venerabilul veteran”, au scris reprezentanții Diviziei 4 Infanterie „Gemina”.

Simion Ilea la aniversarea celor 100 de ani/ Foto: Divizia 4 Infanterie „Gemina” - Facebook (Fotograf: Ștefan Szabo)

Veteranul a relatat că a avut parte de zile grele când a luptat în munții Tatra.

„În armata am fost foarte puțin, la început. Ne-au băgat pe front la câteva zile după ce am încorporat. Au fost grele zilele în munții Tatra. Am fost transmisionist, dar la unitate de vânători de munte. M-a ferit Dumnezeu și uite că sunt aici, la 100 de ani. Pentru militarii activi am un singur mesaj: «Să-i ferească Dumnezeu să nu treacă prin ce am trecut eu, să dea Dumnezeu pace, să fie liniște»”, a relatat veteranul.

La ceas aniversar, a fost felicitat pentru curajul, devotamentul și spiritul de sacrificiu dovedit în luptele pentru apărarea Patriei, din cel de-Al Doilea Război Mondial, și a primit din partea vizitatorilor o diplomă de excelență, o diplomă aniversară, tort și șampanie.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: