Asociația Daisler continuă lupta împotriva depresiei, de Blue Monday, cea mai deprimantă zi din an. Psiholog: „În cazuri critice pot să apară gânduri legate de moarte”

Asociația Daisler continuă campania împotriva depresiei, în ziua cunoscută ca Blue Monday, considerată popular ca cea mai deprimantă zi din an. Sute de psihologi din întreaga țară oferă consultații gratuite.

A treia zi de luni din ianuarie este considerată cea mai depresivă zi din an/ Foto: pixabay.com

Conceptul Blue Monday a apărut prima dată în 2005 într-un comunicat de presă al companiei britanice de turism Sky Travel, în cadrul unei acţiuni de PR. O formulă a psihologului Cliff Arnall indica a treia zi de luni din ianuarie ca fiind cea mai sumbră din an.

Formula lui Arnall ia în considerare mai mulţi factori, inclusiv vremea din această perioadă a anului, nivelul probabil de îndatorare al oamenilor, perioada de după Crăciun şi rezoluţiile de Anul Nou, nivelul general de motivaţie mai scăzut şi nevoia de a acţiona, potrivit portalului media National Today.

Această teorie a lansat numeroase dezbateri care continuă şi în prezent. Ea poate avea sens în teorie, dar, în realitate, unii experţi o consideră pseudoştiinţă. Ştiinţa din spatele formulei este frecvent pusă la îndoială şi foarte atent analizată pentru că ar putea banaliza depresia.

Sute de medici din întreaga țară oferă consultații gratuite

Blue Monday este o platformă care reunește psihoterapeuți cu persoane care au nevoie de asistență psihologică și psiho-emoțională prin intermediul unor campanii concrete de durată predictibilă, pe diferite teme date.

Între 15 și 26 ianuarie 2024, campania ajunge la ediția cu numărul 7.

Această idee a pornit de la fondatorul Lights On și al Asociației Daisler, Andi Daiszler, coordonată de psihologii Denisa Niță, Petrina Cîmpeanu și Cristina Lațcu.

„Eram prin 2018. Mă uitam într-un calendar străin și am remarcat ideea de Blue Monday, cea mai depresivă zi de peste ea și acolo era marcată cu campanii de reduceri imense. În perioada respectivă am cunoscut-o pe Denisa Niță care este coordonatoarea campanie, ea fiind atunci psiholog în devenire i-am adresat mai multe întrebări legate de depresie, ce înseamnă, cum se poate identifica și modalități de combatere.

Mi-am dat seama că există un gol în viață, respectiv am putea face foarte multe pentru oamenii depresivi, foarte multe împotriva depresiei într-o perioadă din an în care toată lumea vorbește despre ea (...) Împreună cu Denisa am creat Blue Monday într-o încercare de a oferi cel puțin o zi pe an, la momentul respectiv, o ședință gratuită oamenilor care suferă de depresie și care nu-și permit să meargă la psiholog sau nu știu unde să-l găsească”, a declarat pentru monitorulcj.ro Andi Daiszler, fondatorul campaniei Blue Monday.

De la 20 de psihologi la prima campanie cifrele au tot crescut de la campanie la campanie ajungând la aproape 1.000 de ședințe oferite gratuit și sute de psihologi.

Ședințele se pot face atât online, cât și telefonic sau la cabinetul psihologului.

„Am avut psihologi care s-au înscris din Rădăuți, Constanța, Cluj, Timișoara, Craiova și am avut beneficiari care nu erau tot timpul din aceleași orașe sau nu aveau disponibilitatea de a merge la cabinet. Mai ales în timpul pandemiei de COVID-19 au fost discuții telefonic și online”, a adăugat Andi Daiszler.

„Nu e problema mea”, tema ediției cu numărul 7

Ediția cu numărul 7 al campaniei are tema „Nu e problema mea”, o atitudine de care mulți dintre noi ne-am lovit de ea la un moment dat.

„Am întâlnit atitudinea aceasta foarte mult și în proiectele pe care le-am derulat. Am întâlnit-o la colegi cu care am pornit lucruri mari și m-a șocat. Am încercat cu colegele de la Blue Monday să vedem până unde merge și care sunt implicațiile acestei atitudini pe care o întâlnim în relația de familie, în cuplu, la locul de muncă și ne-am dat seama cât de mult rău poate să facă această atitudine și cât de distructivă poate să fie și a trebuit să o alegem ca și tematică și să construim mai multe serii de discuții.

Pe lângă ședințele cu psihologi, de acum 2 ani, încercăm să construim seri de discuții în care să invităm un specialist care să discute în fața publicului și împreună cu cei prezenți să disecăm anumite aspecte ale temei în cât mai multe părți și să le înțelegem”, a transmis Andi.

Feedback-ul din partea beneficiarilor a fost unul pozitiv, mulți dintre ei discutând cu psihologul și după terminarea campaniei.

„Foarte mulți dintre ei au continuat să se vadă cu psihologul și post programului nostru, fiind un semn că acesta i-a ajutat și faptul că le-am dat o soluție.

Alții ne-au spus că nu au simțit o chimie între ei și psiholog. Feedback-ul este cât se poate de real și variază de la caz la caz. Depinde foarte mult de interacțiunea care s-a petrecut între psiholog și beneficiar”, a adăugat Andi Daiszler.

Psihologii care doresc să contribuie cu titlu la gratuit la succesul acestei campanii sunt așteptați și în acest weekend pentru înscriere pe platforma bluemonday.ro pentru a veni în întâmpinarea numărului mare de beneficiari care caută să discute cu un specialist despre sănătatea mintală.

„Psihologii care doresc să participe trebuie să se înscrie pe platforma Blue Monday și acolo se cer actele de formare aprobate de Colegiul Psihologilor din România. Dacă ei nu au înființat un cabinet și nu au acte care le demonstrează formarea într-o abordare de psiho-terapie, validată științific, nu au cum să finalizeze profilul pe site și nu pot să apară”, a declarat pentru monitorulcj.ro psihologul Denisa Niță, coordonatoarea Blue Monday.

Ce este depresia și care sunt simptomele?

Depresia, numită medical depresie clinică sau depresie majoră, este o tulburare afectivă marcată de o dispoziție redusă față de majoritatea situațiilor care afectează viața profesională sau personală. Frecvent, aceasta poate fi însoțită de o stima de sine scăzută, energie redusă, insomnii, pierderea interesului pentru activități care erau plăcute anterior.

„Insomnie, irascibilitate, persoanele care resimt un nivel mai scăzut de nevoia de a socializa sau de a muncii, pot să fie niște semne ale depresiei. Mai poate să fie lipsa foamei sau dorința de a mânca foarte mult, dar în general apare lipsa poftei de mâncare.

Pentru fiecare persoană diferă motivele pentru care s-a instalat depresia. Aici intervin și mecanismele prin care noi vedem lumea, modul de a gândi, acele cogniții de bază cu care suntem obișnuiți să privim lumea, iar dacă acele cogniții de bază sunt cumva activate sau sunt în acord cu anumite evenimente în jur cum ar fi stresul de la muncă, despărțire, un conflict în familie sau un doliu, atunci pot să declanșeze simptome depresive”, a transmis psihologul Denisa Niță.

Perioada în care noi suntem triști sau avem stări din cele menționate mai sus pot arăta dacă suferim de depresie sau o simplă tristețe.

„Depinde de cât durează fiecare. Perioadele de tristețe pot să fie câteva zile, iar putem să vorbim de depresie în momentul în care trece de două săptămâni în care am fost non-stop, în fiecare zi, de dimineață până seara, triști. Pe lângă acestea pot să apară și gânduri legate de propria persoană cum că nu suntem destul de buni, nu ne iubește nimeni, vor fi singuri toată viața sau în cazurile puțin mai critice pot să apară gânduri legate de moarte”, a adăugat psihologul.

Potrivit psihologului, persoanele care suferă episoade de depresie se izolează și se distanțează de persoanele din jur, iar la locul de muncă poate apărea lipsa comunicării și a randamentului.

„Cred că cel mai important lucru pe care ar fi fain să-l aibă toată lumea în minte este acela că nu sunt singurii care resimt anumite lucruri. Dacă gândesc un lucru negativ cu siguranță mai există încă o persoană care gândește într-un mod similar sau se simte într-un mod similar. Poate uneori este normal și pe de altă parte nu suntem singurii care se simt într-un anume fel”, a transmis psihologul Diana Niță.

Cum putem combate depresia

Psihologul Denisa Niță a venit cu o serie de recomandări pentru combaterea depresiei.

„Discuții deschise cu ceea ce ne deranjează, putem să combatem prin a avea grijă de noi, să luăm pauze, să avem activități care ne plac chiar și atunci când avem zile mai pline, să ascultăm muzică sau să ne uităm seara la un film sau să citim o carte bună. Un gest mărunt dar care poate să ne ajute”, a declarat Denisa Niță.

