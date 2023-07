Donarea de sânge face minuni! Două paciente internate la Chirurgie I și Institutul Oncologic au nevoie de ajutor

Donarea de sânge salvează vieți. Printr-un gest mic, oricine poate să ajute pacienții internați în spitalele din Cluj-Napoca să lupte împotriva bolii

Donare de sânge / Centrul de Transfuzie Sanguină Cluj

Donarea de sânge face, cu adevărat, diferența și salvează vieți! În Cluj, deseori sunt lansate apeluri la donarea de sânge pentru pacienți care au nevoie de ajutorul celor din jur. Iar aceștia sunt mulți!

Pentru a-i ajuta, tot ce trebuie să faci este să donezi puțin din sângele tău. Poți face acest lucru dacă mergi direct la Centrul de Transfuzii din orașul tău (la Cluj-Napoca se află pe strada Nicolae Bălcescu nr. 18, funcționează de luni până vineri, între orele 07:30 - 13:30) sau poți să ajuți un pacient anume. Mereu cineva se află în spital și are nevoie de ajutor.

Pe pagina de Facebook a studenților UMF „Donează sânge, fii erou - OSM Cluj”, care îndeamnă oamenii la donații de sânge, vedem că chiar acum doi pacienți grav bolnavi au nevoie de ajutor. Este vorba despre Kododri Lenke-Adrienn, o femeie internată la Institutul Oncologic Secția Hematologie, Cluj-Napoca, și Stroia Diana, internată la Chirurgie I, Cluj-Napoca.

Dacă vreți să donați pentru una dintre aceste două paciente, tot ce trebuie să faceți este să vă prezentanți la Centrul de Transfuzii și să menționați numele pacientului și unde este internat.

Criterii pentru donarea de sânge

Tuturor donatorilor, în special celor care vin să doneze după ora prânzului, le este recomandat să citească principalele criterii de eligibilitate pentru a putea dona:

-vârsta: 18-60 ani;

-greutate: femei – între 55 și 100 kg; bărbați – între 60 și 110 kg;

-pulsul: 60-100 bătăi pe minut;

-să nu fi luat mese bogate în grăsimi în ziua donării sau cu o zi înainte - încercați să mâncați ușor atât în ziua dinaintea donării, cât și la micul dejun și eventual la prânzul dinaintea donării (alimente foarte bune înaintea donării: cereale cu lapte, pui cu orez, cartofi, pește. Evitați prăjelile, uleiurile, cașcavalul gras, smântâna, untul!)

-să nu suferiți de boli cronice (diabet, cancer, ciroză hepatică, boli autoimune, alte boli

infecțioase, etc.);

-să nu aveți alergii severe (cele sezoniere, minore nu sunt criteriu de excludere)

-să nu fi suferit intervenții chirurgicale majore în ultimele 6 luni, operații minore în ultimele 3 luni, sau intervenții stomatologice mici în ultimele 7 zile;

-să nu fiți sub vreun tratament medicamentos (dar anticoncepționalele și suplimentele alimentare precum vitaminele și mineralele, de exemplu vitamina C și Zinc, sunt acceptate);

-să nu vă fi tatuat și să nu vă fi pus piercing în ultimele 6 luni;

-să nu fiți în perioada menstruală (sau cu câteva zile înainte sau după);

-să nu consumați alcool cu 48h înaintea donării.

Nu pot să fie donatori cei care au sau au avut următoarele boli: hepatita (de orice tip), TBC, sifilis, malarie, epilepsie si alte boli neurologice, boli psihice, bruceloza, ulcer, diabet zaharat, boli de inima, boli de piele: psoriazis, vitiligo, miopie forte peste (-) 6 dioptrii, cancer.

