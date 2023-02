Clujeanul care aleargă la -50 de grade pentru sute de copii cu cancer. Se întoarce în „Infernul Alb”, la cel mai dur ultramaraton din lume

Vlad Pop se întoarce în „Infernul Alb” la finalul lunii februarie. Clujeanul va alerga la -50 de grade, în cel mai dur ultramaraton din lume, pentru 200 de copii cu cancer.

Clujeanul Vlad Pop se întoarce în Infernul Alb pentru a strânge bani pentru 200 de copii cu cancer / Foto: Vlad Pop - arhivă

Sportivul din Cluj-Napoca se întoarce pentru a patra oară în Canada, pentru a alerga la cel mai dur ultramaraton din lume 6633 Arctic Ultra, ediția 2023. Acesta are loc în Yukon, Teritoriul Nordic, zonă cunoscută ca „Infernul Alb”.

Vlad Pop participă la această cursă extremă pentru a strânge bani ca 200 de copii cu cancer, sprijiniți de Asociația Magic, să primească burse educaționale. El pleacă în data de 20 februarie, la ora 6:00, de pe Aeroportul Otopeni.

Prin participarea la 6633 Arctic Ultra, unde va alerga 620 km, își propune să strângă 1.200.000 Ron pentru cauza sa. Bursele educaționale MagicEDU sunt o investiție pe termen lung și îi ajută pe copiii bolnavi de cancer din România, chinuiți de tratamentele de chimioterapie, să își continue studiile:

„Acești copii curajoși nu încetează nicio clipă să lupte, să viseze și să muncească pentru visurile lor. Cum am putea noi înceta să le fim alături? În plus, bursele educaționale MagicEDU sunt o investiție pe termen lung – nu doar în viitorul acestor copii, ci și în viitorul nostru, ca societate. Mulțumim tuturor celor care ați înțeles asta și sprijiniți acest proiect. Sunteți prea mulți să vă putem cuprinde pe toți într-o singură postare, așa că încercăm să vă dedicăm rând pe rând câte-o poveste a unui bursier magic”, potrivit Asociației Magic.

De la ultimul în cursă, pe podium

După ediția de anul trecut, Vlad Pop a mărturisit, pentru monitorulcj.ro, că s-a concentrat foarte mult pe resursele de energie, el dormind 7 ore pe noapte și 30 de minute alocate hranei în timpul ultramaratonului. De la ultimele persoane din cursă a ajuns să aibă cel mai rapid timp pe ultima porțiune de ultramaraton. Somnul l-a ajutat foarte mult pe Vlad să recupereze din cursă, ajungând la al doilea punct de control înainte de finish, Ogilvie, la o oră în spatele lui Rio, cel care a terminat pe locul 1 ultramaratonul.

„Am încercat să respect strategia și anume să mănânc și să dorm mai bine, așa că am început mai încet. Au fost doi concurenți, Rio, cel care a câștigat cursa și Stuart care au plecat tare în față și ei oarecum au crezut că îi voi urmări, dar eu eram ultimul. Am încercat să îmi respect planul și să nu mă grăbesc cu ei în față. Cum au zis și organizatorii, chiar dacă am fost ultimul la primul checkpoint, am avut cel mai rapid timp pe ultima porțiune în ultima zi de la Eagle Plains până la finish (...) Planul a fost să dorm 7 ore și jumătate de oră să mănânc după ce mă trezesc. În primele porțiuni ale cursei am dormit afară, nu am dormit în punctul de întâlnire cu organizatorii. De exemplu, prima oprire a fost la borna de 50 de km și toată lumea m-a depășit și nu înțelegeau de ce m-am pus la somn, dar eu știam că trebuie să dorm acolo pentru că așa era planul”, a declarat pentru monitorulcj.ro Vlad Pop.

Cel mai dificil moment din cursă a fost pentru Vlad porțiunea de drum dintre ultimele puncte de control unde a alergat 100 de km în mai puțin de 24 de ore.

„Cel mai dificil moment a fost în a treia spre a patra zi când am avut porțiunea de 100 de km între punctele de control, a fost cea mai lungă distanță și cumva acolo s-a schimbat energia pentru că eram odihnit și am alergat încontinuu 100 de km în mai puțin de 24 de ore și am ajuns la Eagle Plains unde a trebuit să dorm bine pentru că eram epuizat și ca să am rezerve să alerg ultima bucată de pe traseu”, a transmis Vlad.

„Un rollercoaster emoțional”

Vlad Pop mai spunea că ultramaratonul din Ținutul Nordic este un „rollercoaster emoțional”, pentru că a avut momente de râs și plâns.

„Este un rollercoaster emoțional, au fost momente în care am plâns, am plâns, momente în care am alergat cu alți participanți și am povestit despre familie și fiecare despre povestea lui. Cea mai faină amintire pe care am avut-o pe traseu este că am avut pe telefon câteva mesaje înregistrate de încurajare de la prieteni pe care le-am ascultat atunci când eram într-o pasă proastă sau într-un moment dificil. Cumva auzindu-i mi-au dat putere știind că ei și alți mii de oameni sunt alături de mine cu gândul”, a declarat Vlad Pop, după finalul maratonului din luna martie.

Sportivul a trecut linia de sosire după 5 zile de la începerea cursei.

Dacă vrei să susții și tu cauza lui Vlad Pop, poți dona 2 euro dacă trimiți cuvântul BURSA prin sms la 8844. Banii vor ajunge la Asociația Magic, care sprijină copiii cu cancer din România.

Mai multe detalii despre cum poți să donezi pentru Asociația Magic aici.

