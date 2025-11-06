Vreme rece și maxime de 13 grade. Mai multe localități din județul Cluj, sub Cod galben de ceață.

Vremea se menține rece, iar maximele termice nu vor depăși 13 grade. Meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceață valabilă pentru o serie de localități din județul Cluj.

Cod galben de ceață valabil pentru mai multe localități din județul Cluj. Prognoza meteo pentru joi, 6 noiembrie|Foto: monitorulcj.ro

Joi, 6 noiembrie, vremea se menține rece, iar cerul va fi mai mult noros în sud-estul țării și variabil în restul teritoriului. Sunt prognozate ploi slabe în Oltenia, Muntenia, în Dobrogei şi pe arii restrânse în sudul Moldovei. La munte, la altitudini mari, vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, cu uşoare intensificãri în zonele monane.

Temperaturile maxime se vor situa între 9 - 16 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 - 10 grade Celsius.

În Cluj, dimineața este una răcoroasă, iar meteorologii au emis o avertizare Cod galben de ceață pentru mai multe localități din județ, valabilă până la ora 10:00. Astfel, în Gherla, Apahida, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Jucu, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Cuzdrioara, Câțcău, Vad, Dăbâca - ceața va determina vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Maximele termice ale zilei nu vor depăși 13 grade Celsius, iar minimele vor indica 2 grade Celsius.

Vremea va fi în general frumoasă, cu un cer preponderent senin, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în zonele montane ale județului.

Spre final de săptămână, temperaturile se vor situa în jurul valorilor de 13 – 14 grade Celsius.

