„O masă caldă”, proiectul de suflet al clujenilor, în pericol să se închidă. Donațiile oamenilor de bine, blocate 45 de zile la ANAF

„O Masă Caldă”, asociația care hrănește zilnic persoane nevoiașe și refugiați ucraineni din Cluj-Napoca, este în pericol să se închidă din cauza unui ordin al președintelui ANAF prin donațiile firmelor către ONG-uri vor fi blocate 45 de zile .

„O Masă Caldă”, asociația care hrănește zilnic persoane nevoiașe și refugiați ucraineni din Cluj-Napoca, este în pericol să se închidă / FOTO: O masa calda/Facebook

ANAF va încasa o parte din sponsorizările făcute de firme către organizațiile non-guvernamentale (ONG) și le va direcționa către acestea după verificările privind respectarea legislației.

În 20 septembrie 2022, a fost emis ordinul nr. 1679 al președintelui ANAF, Lucian Heiuș, care se referă la aprobarea procedurii privind redirecţionarea impozitului pe profit, scrie romania.europalibera.org

Până acum, firmele mici și mijlocii puteau vira oricând sponsorizări în conturile unui ONG, urmând ca sumele să fie deduse la următorul bilanț depus la ANAF.

Pe scurt, microîntreprinderile depun cele două declarații pentru ultimul trimestru fiscal al anului și efectuează plata impozitului rezultat conform calculelor, iar dacă nu a utilizat în mod integral suma pe care avea dreptul să o utilizeze în scop de sponsorizare/mecenat/burse private, poate depune Formularul 177, prin care nominalizează entitățile beneficiare ale sumelor/diferențelor de sume, iar ANAF se ocupă de redirecționarea banilor în termen de 45 de zile de la depunerea formularului.

Noile prevederi vizează doar societățile din România care au venituri anuale sub 500.000 de euro și restul firmelor care raportează profit la finalul unui an.

Microîntreprinderile pot dona unui ONG și beneficia de deduceri fiscale (practic nu mai plătesc impozit, dacă fac acte caritabile) pentru o sumă echivalentă cu 20% din impozitul pe venituri. Restul firmelor, cu afaceri peste 500.000 de euro, beneficiază de deduceri fiscale în cuantum de 20% din impozitul pe profit datorat statului.

Reporterii monitorulcj.ro au cerut un punct de vedere de la ANAF privind situația în care ONG-urile sunt afectate de acest blocaj de 45 de zile între donații, iar în momentul în care va îl vom primi îl vom publica.

Co-fondator „O masa caldă”: „Mai avem bani în conturi pentru două luni”

Raimonda Boian, co-fondator al asociației „O masa caldă” a declarat reporterilor monitorulcj.ro că măsura respectivă afectează foarte mult asociația, iar dacă lucrurile nu se vor schimba ONG-ul își va închide activitatea.

„Este cea mai urâtă veste pe care o puteam primi ca asociație, deoarece suntem dependenți de donațiile și sponsorizările firmelor mici, tocmai cele la care se adresează ANAF, în condițiile în care motivarea este că vor să verifice dacă merităm acei bani. Ca să verifice înseamnă că intră în registrul ANAF și verifică dacă suntem acolo. Noi nu facem contracte de sponsorizare dacă nu suntem înregistrați în acel registru pentru că în acest caz înseamnă că firmele care ne sponsorizează nu își deduce acea cheltuială și ei verifică în consecință ceva care este în curtea lor și nu se justifică să devină intermediar între banii primiți ca donație. Este o prelungire nejustificată a timpului în care noi am putea beneficia de acei bani pentru a ne îndeplini misiunea (…) Nu văd sensul pentru care, din moment ce suntem înscriși în Registrul asociaților care pot beneficia de sponsorizări, care astfel sunt deductibile, ANAF devine intermediar pentru 45 de zile al banilor sponsorizați, doar ca sa verifice ca suntem în acel registru”, a declarat pentru monitorulcj.ro Raimonda Boian.

Din cauza acestui ordin, Raimonda Boian a declarat reporterilor că din păcate „O masă caldă” și „Cantina Prieteniei” sunt în pericol de a se închide.

„Noi mai avem bani în conturi pentru două luni. Nu mi-am făcut griji pentru că știam că vine finalul de an și companiile trag linie și văd care este profitul și în acel moment se încheie contractele de sponsorizare pentru profitul avut de companie pe anul 2022. Dacă eu închei contractul în decembrie și primesc banii în martie, mulțumesc frumos dar eu nu pot suporta cheltuielile. Soluția este clară, suspend activitatea. Oamenii care depind de noi, oameni care vin la noi că au nevoie, au fost oameni care în timpul în care își căutau de lucru au primit o masă caldă și la final au zis Vă mulțumim pentru că ne-ați ajutat să fim liberi și să ne căutăm de lucru, de mâine nu mai venim să luăm mâncare pentru că am găsit un loc de muncă (…) Fără bani nu ai cum să continui. Și dacă avem discount la produse plătim pentru produsele pe care le cumpărăm, întotdeauna am fost un bun casnic ca și asociație pentru că nu îmi face plăcere să profit de faptul că facem un lucru bun. Nu am cerut niciodată nimic pentru că am încercat să implic comunitatea și am reușit până acum. Probabil dacă nu era războiul nu am fi fost în situația de a nu putea continua mai mult de două luni. A venit războiul, este independent de voința noastră și nu putem să îi lăsăm pe cei care sunt scoși din mediul lor fără să le dăm de mâncare. Nu este mare lucru pentru noi să le dăm o masă caldă pe zi, dar pentru ei este un lucru foarte important. Orice bani am primi acum pe final de an nu mă pot baza pe ei decât prin martie, dacă reușește ANAF să ne verifice în acest interval”, a adăugat Raimonda Boian.

