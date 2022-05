Asociația „O masă caldă” a deschis o cantină pentru refugiații din Ucraina. Bucătarul este din Kiev. FOTO

Asociaţia „O masă caldă”, care găteşte pentru clujenii nevoiaşi, împreună cu alte asociații, au deschis o cantină pentru refugiații din Ucraina. Bucătăreasa din „Catina Prieteniei IDAL’NYA DRUZIV” este o refugiată din Kiev.

Reprezentanții asociației „O masa Caldă” au considerat oportun ca la această cantină să angajeze o persoană din Ucraina/ FOTO: O masă caldă

Declanșarea conflictului armat din Ucraina nu a rămas fără ecou în Cluj-Napoca, unde, începând cu data de 26 februarie au început să ajungă primii refugiați din Ucraina, din care o parte aflați în tranzit prin gara CFR.

Asociația „O Masă Caldă” a asigurat necesarul de hrană și pachete cu hrană rece celor aflați în tranzit precum și celor cazați în Cluj-Napoca, prin intermediul asociației Medical International Rescue.

Pentru a contracara efectele acestui război, venind în sprijinul celor refugiați la Cluj, s-a decis deschiderea unei cantine.

„Pe măsură ce a trecut timpul, am constatat că refugiații cazați în oraș se întorc la gară să mănânce, fiind spațiul «cald și prietenos» (cum le-au explicat voluntarilor noștri motivul revenirii) care i-a întâmpinat la venire. Astfel, a apărut necesitatea de a le oferi un spațiu dedicat în care să regăsească această atmosferă, în condiții propice de a lua masa de prânz. Acesta este Cantina Prieteniei – IDAL’NYA DRUZIV, amenajată cu sprijinul total și necondiționat al autorităților locale, a căror colaborare a făcut posibilă transformarea unei clădiri dezafectate într-o cantină funcțională în doar 3 săptămâni!”, a declarat Raimonda Boian, președintele Asociației O Masă Caldă.

Bucătăreasa este o refugiată din Kiev

Tot ca urmare a experienței de la Centrul de tranzit de la gară, reprezentanții asociației „O masa Caldă” au considerat oportun ca la această cantină să angajeze o persoană din Ucraina, care să îi ajute la realizarea meniurilor cu specific ucrainean astfel încât să aducă o fărâmă de acasă celor care trec pragul cantinei. Yuliya Tsymbalenko este din Kiev și este de profesie bucătar.

Yuliya se află în Cluj-Napoca din 8 martie și din data de 1 mai este mâna dreaptă a coordonatorului cantinei, Ionuț Muntean, „transferat” de la bucătăria comunitară O Masă Caldă.

„Drumul nostru a fost spre «nicăieri» dar aici am găsit alinare. Alături de voi mă simt ca în familie și vă mulțumesc tuturor pentru ajutor. Am fost impresionată când am fost cu voi să împărțim mâncare persoanelor fără adăpost. Ceea ce faceți voi este un lucru foarte puternic și mă bucur că pot contribui măcar cât de puțin la toate acestea”, a declarat Yuliya Trymbalenko.

Echipamentele din dotarea bucătăriei au fost achiziționate din fondurile proprii ale asociației, au costat 150.000 de lei și asigură o capacitate de la 30 la 300 de persoane.

Spațiul identificat pentru amenajarea acestei cantine se află pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 128-130, în curtea interioară din spatele sediului de birouri al Companiei de Transport Public, iar programul de servire a mesei este de luni până vineri, de la 14:00 la 16:00, cu posibilitate de prelungire în funcție de cerere.

Sursa foto: O masă caldă

