A început distribuirea cardurilor sociale pentru alimente. Peste 4.000 de beneficiari

A început distribuirea cardurilor din Programul „Alimente” al Primăriei, la cluburile de pensionari din mai multe cartiere. 4426 cereri au fost aprobate până acum.

A început distribuirea cardurilor sociale pentru alimente. Peste 4.000 de beneficiari. FOTO: Facebook/ Municipiul Cluj-Napoca

Marți, a început distribuirea cardurilor sociale pentru alimente, furnizate de Primăria Cluj-Napoca prin Programul „Alimente”. Peste 4.400 de clujeni beneficiază deja de sprijin de 200 de lei pentru achiziția de produse alimentare.

„Începând de ieri (marți, 24 august - n.red.), se distribuie aceste carduri sociale, în valoare de 200 de lei pentru cei care și-au depus cererile în condițiile prevăzute de hotărârea de consiliu local. Acest card este nominal și se pot cumpăra alimente. Sunt validate, până la acest moment, 4.426 de cereri. Până la sfârșitul lunii noiembrie, și alți cetățeni, care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pot să pună solicitări pentru aceste carduri în valoare de 200 de lei”, a anunțat primarul Emil Boc.

Cardurile se pot ridica de la clubul pensionarilor din Mănăștur - strada Arinilor, numărul 11, de la clubul pensionarilor - strada Horea numărul 108, de la clubul pensionarilor de la Cinema Mărăști și de la sediul direcției de asistență socială și medicală - strada Venus f.n., intrarea de la numerele 20-22, ghișeul 5.

„Nimeni nu este uitat și nimeni nu este abandonat”

Cei care beneficiază de acest card pot achiziționa produse alimentare din magazinele partenere, care pot fi vizionate odată cu activarea cardului prin codul PIN. Se poate plăti wireless până la 100 de lei, iar dacă se depășește această sumă, se cere codul PIN.

„Acest program este o expresie a formulei pe care am consacrat-o de multă vreme, nimeni nu este uitat și nimeni nu este abandonat, trebuie să ne adresăm în egală măsură și celor care produc prosperitate, dar și celor care au nevoie de sprijinul și de solidaritatea noastră și aici ne adresăm acelor categorii sociale ale căror venituri le sunt afectate sau diminuate de inflație, de prețuri, și atunci trebuie să le acordăm această formă de sprijin prin acest program, care este complementar, este peste ceea ce Guvernul României oferă prin programele anunțate. Acest program al primăriei este de mulți ani, și noi am progresat de la etapa în care aceste forme se acordau sub formă de alimente, fizic, până la aceste carduri care dau posibilitatea celor care beneficiază”, a mai declarat primarul Emil Boc.

Cine beneficiază de carduri?

În perioada 11 aprilie – 30 noiembrie 2022, în cadrul Programului social ”Alimente”, se pot ridica și depune la primăriile de cartier și sediul Direcției de Asistență Socială și Medicală (DASM) formularele de cerere/declarație pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale.

Valoarea nominală a tichetelor sociale este de 200 lei/an.

În conformitate cu prevederile HCL nr. 515/2018 modificat prin HCL nr.169/2022 pot fi beneficiari ai Programului social „Alimente”, sub forma tichetelor sociale, următoarele categorii de persoane:

a) persoane cu handicap grav sau accentuat, neinstituționalizate;

b) pensionari, invalizi, veterani, văduve de război, persoane deportate, prizonieri, persecutați politic, eroi martiri ai revoluției, orfani, ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2053 lei și de până la 1386 lei/membru de familie;

c) șomeri înregistrați (cu/fără indemnizație de șomaj) ale căror venituri nete lunare pentru persoana singură sunt de până la 2053 lei și de până la 1.386 lei/membru de familie;

d) beneficiari de ajutor social sau de alocație pentru susținerea familiei;

e) victimele traficului de persoane;

f) victimele violenței domestice.

