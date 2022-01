Intervenție complexă de chirurgie plastică la un pacient de doi ani și șapte luni: „Intervenția a fost cu un mare grad de risc”

În cursul serii, echipa medicală a Compartimentului de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă a intervenit cu promptitudine pentru rezolvarea unui caz complex, la un pacient cu un traumatism sever la mâna stângă, în vârstă de 2 ani și 7 luni.

În cursul serii de 4 ianuarie, echipa medicală a Compartimentului de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă a intervenit cu promptitudine pentru rezolvarea unui caz complex, la un pacient cu un traumatism sever la mâna stângă, cauzat de secționarea cu un obiect ascuțit. Pacientul, un copil de doi ani și șapte luni, a fost adus de urgență din Șimleu Silvaniei la Spitalul Clinic Județean de Urgență din Cluj-Napoca, după mai multe încercări de a fi transferat la alte spitale din Cluj-Napoca și Târgu Mureș.

La 15 minute după ajungerea în unitatea medicală, echipa multidisciplinară condusă de medicul chirurg Claudiu Filip a început intervenția chirurgicală pentru revascularizarea degetului arătător, reparația oaselor, tendoanelor, nervilor și arterei digitale de la mâna stângă a copilului.

„Intervenția a fost cu un mare grad de risc, deoarece mâna arăta foarte rău, deasupra degetului era secționată complet. Exista riscul să îl piardă complet. Spunea domnul doctor că artera unui pacient la această vârstă are diametrul de sub un milimetru. O parte din intervenția chirurgicală s-a axat pe repararea acelei artere de sub un milimetru și evitarea necrozării zonei degetului. Trebuia de asemenea intervenit într-un timp foarte scurt, dacă nu se intervenea atât de rapid era riscul ca degetul să nu mai fie salvat”, a declarat pentru monitorulcj.ro Doru Danciu, responsabil de comunicare al instituției.

Dr. Claudiu Filip, noul medic coordonator al Compartimentului de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă, șeful echipei multidisciplinare formate din chirurgi, anestezist, asistente medicale și infirmiere a declarat că starea copilului de doi ani și jumătate este favorabilă.

„Doresc să mulțumesc întregii echipe care a contribuit la intervenția chirurgicală. Suntem în etapa în care reconstruim echipa Compartimentului de Chirurgie Plastică și Microchirurgie Reconstructivă, reușind, cu un efort susținut, să acoperim toate urgențele. La 12 ore după intervenția care a durat aproximativ trei ore, evoluția micuțului pacient este favorabilă. A fost foarte important să intervenim în timp scurt pentru a preîntâmpina alte complicații care ar fi putut duce la pierderea degetului. Copilul va trebui urmărit în timp și va parcurge un program de recuperare a funcționalității mâinii la care s-a intervenit chirurgical”, a declarat dr. Claudiu Filip.

