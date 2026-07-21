Opinie. Dragoș Damian, Terapia Cluj: „Stimați Bugetari, puteți face câte greve vreți. Nu sunt bani pentru creșteri salariale în mediul bugetar”

Stimați Bugetari, banii pentru străzi, spitale, școli, seniori, salarii – inclusiv pentru salariile Dumneavoastră, Stimați Bugetari - vin din taxele, impozitele și contribuțiile pe care le plătesc până la ultimul leuț vreo 3 milioane de angajați harnici și muncitori din mediul privat și din taxele, impozitele și contribuțiile pe care le plătesc până la ultimul leuț vreo 100.000 de companii harnice și muncitoare din mediul privat.

Dragoș Damian, CEO Terapia Cluj

De acolo vin banii pentru sistemul bugetar, salarii, pensii, alocații, indemnizații, beneficii, burse, stimulente, sponsorizări, indexări, sporuri, ajutoare, bonusuri, concedii speciale plătite, vouchere, scutiri, facilitați, ajutoare, amnistii.

Sunt foarte puțini bani care se încasează la buget din taxele, impozitele și contribuțiile pe care le plătesc până la ultimul leuț vreo 3 milioane de angajați harnici și muncitori din mediul privat și din taxele, impozitele și contribuțiile pe care le plătesc până la ultimul leuț vreo 100.000 de companii harnice și muncitoare din mediul privat. Absolut insuficienți.

Stimați Bugetari, am închis fabrici, uzine și combinate de mâncare, chimie, energie și apărare - în toate țările bogate acestea sunt industrii strategice de unde cei mai mulți bani vin la buget.

Unde sunt unitățile de producție de biotehnologie, microcipuri și regenerabile despre care ni se spune că sunt viitorul? Nu există.

Doar o industrie puternică aduce mulți bani la buget.

Stimați Bugetari, am construit aiurea o economie pe consum de importuri, imobiliare și divertisment, care acum s-a prăbușit din cauza inflației – dar oricum, niciodată nu vin bani suficienți la buget din consum. Apropo, Stimați Bugetari, ați observat cum la câte un festival de muzică, în mod miraculos, nu merg POS-urile, nu se pot emite bonuri fiscale, se strică aparatele de taxat și cad aplicațiile de transport și de cazare?

Și nu în ultimul rând, Stimați Bugetari, avem o rată uimitoare a criminalității fiscale, de 20-25% din PIB – evaziune fiscală, munca la negru, neplată de TVA, fentare de accize, produse contrafăcute, etc.

400 de miliarde de lei sunt palmați anual de „băieții deștepți”, adică de două ori mai mult decât banii necesari pentru creșterile salariale din mediul bugetar.

Și toate cele de mai sus se întâmplă de 20-30 de ani, nu de ieri de alaltăieri.

Se tot vorbește în spațiul public de zeci-și-sute-și-nu-știu-câte-mii de miliarde de lei pentru anvelopa bugetară. Sunt bani în fișiere Excel, ei nu există. Nu-i mai credeți pe oratorii ăștia bronzați cu fețe relaxate care nu au muncit cu adevărat o zi în viața lor dar au timp să apară în spațiul public ca să vă mintă că există bani.

Daca sănătatea obține ceva, pierde educația. Dacă educația primește ceva, se ia de la armată. Dacă armata are creșteri, sănătatea va avea scăderi.

O să avem bani, Stimați Bugetari, când o sa avem fabrici, uzine si combinate de mâncare, chimie, energie și apărare, cât vezi cu ochi. Până atunci o să ne mințim frumos dacă credem că există bani pentru creșteri salariale în mediul bugetar.

Dragoș Damian

—

Dragoș Damian este CEO Terapia Cluj și președintele PRIMER (Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România), care reuneşte cele mai importante 17 situri de fabricaţie de medicamente din ţară.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: