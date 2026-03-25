Dental Chic, clinica cu abordare multidisciplinară din Cluj-Napoca cu echipă completă pentru implanturi, coroane dentare și reabilitări orale (P)

Când un pacient intră într-un cabinet stomatologic cu o problemă complexă, o dantură compromisă de parodontoză, un implant care trebuie planificat în condiții de volum osos redus sau o reabilitare completă a arcadei, cazul beneficiază de o abordare în care mai mulți medici colaborează pe același pacient, fiecare aducând perspectiva și competența sa specifică.

Chirurgia orală necesită o pregătire diferită de protetică, iar protetică diferită de parodontologie sau endodonție.

Această practică se numește stomatologie cu abordare multidisciplinară, iar în Cluj-Napoca există clinici care au adoptat-o ca model standard de lucru. Dental Chic, clinica stomatologică de pe Strada Take Ionescu nr. 113, este una dintre ele, iar modul în care funcționează echipa medicală de aici ilustrează concret ce înseamnă acest concept în practică.

Ce presupune o clinică cu abordare multidisciplinară și de ce contează

Într-o clinică cu abordare multidisciplinară, cazurile complexe sunt evaluate de doi sau trei medici în aceeași ședință. Un pacient care are nevoie de implanturi dentare, de exemplu, necesită o evaluare chirurgicală a volumului osos, o planificare protetică a lucrării care se va monta pe implanturi și, adesea, o evaluare parodontală a țesuturilor de susținere. Când aceste evaluări sunt realizate împreună, perspectiva este completă și riscul de a omite aspecte importante scade.

Un chirurg cu experiență poate planifica inserarea corectă a implantului, dar dacă lucrarea protetică nu este gândită corect de la început, rezultatul final poate fi compromis funcțional sau estetic. De aceea, la Dental Chic, chirurgul, proteticianul și, acolo unde este necesar, parodontologul sau endodontul analizează împreună situația pacientului și stabilesc un plan de tratament integrat. Fiecare medic contribuie din perspectiva sa, iar rezultatul este un plan care ia în considerare toate aspectele cazului, nu doar componenta chirurgicală sau doar cea protetică.

Echipa Dental Chic: cine sunt medicii și ce acoperă

Echipa medicală a clinicii reunește medici cu mai multe competențe complementare, fiecare acoperind un segment specific al stomatologiei. Domeniul de implantologie și protetică dentară acoperă cazurile de implanturi individuale și reabilitările complexe de tip All-on-4 și All-on-6, de la planificarea digitală până la montarea lucrării definitive. Competența de chirurgie dento-alveolară gestionează extracțiile complexe, adițiile osoase și intervențiile chirurgicale asociate implantării.

Ortodonția și ortopedia dento-facială se ocupă de alinierea dinților și corectarea problemelor de ocluzie, atât la adulți cât și la copii. Endodonția la microscop asigură tratamentele de canal cu precizie ridicată, tratând dinți care, în anumite situații, pot fi dificil de tratat fără microscop. Parodontologia tratează afecțiunile gingiilor și ale țesuturilor de susținere, pregătind terenul pentru orice intervenție ulterioară. Iar stomatologia generală și pediatrică acoperă tratamentele de rutină pentru toate grupele de vârstă, de la carii la igienizări profesionale.

Ceea ce este relevant nu este doar prezența acestor competențe sub același acoperiș, ci faptul că medicii colaborează efectiv pe cazuri. Un pacient care vine pentru un implant dentar primește un plan clar de tratament și are consultații cu mai mulți medici care comunică între ei. Planul este integrat, iar execuția este coordonată.

Implanturi dentare: cum funcționează abordarea multidisciplinară în practică

Implantologia este domeniul în care abordarea multidisciplinară își arată cel mai clar valoarea. Un implant dentar nu este doar o intervenție chirurgicală, ci un lanț de decizii care începe cu diagnosticul și se termină cu lucrarea protetică definitivă, iar fiecare verigă influențează rezultatul final.

La Dental Chic, procesul începe cu investigații digitale, radiografie panoramică și tomografie computerizată 3D, care oferă o vizualizare tridimensională a structurii osoase. Pe baza acestor date, chirurgul și proteticianul planifică împreună poziția, unghiul și adâncimea fiecărui implant, luând în calcul nu doar fezabilitatea chirurgicală, ci și cerințele protetice ale lucrării finale. Acest lucru este esențial fiindcă un implant inserat într-o poziție corectă din punct de vedere chirurgical, dar nepotrivită din punct de vedere protetic, poate genera probleme de funcționalitate sau de estetică pe termen lung.

Clinica utilizează mai multe sisteme de implant: Megagen, Neodent, Nobel Biocare, Bredent și Straumann, documentate prin cercetări clinice. Fiecare pacient primește un pașaport de implant care documentează tipul, seria și lotul implanturilor inserate, recunoscut internațional și util dacă pacientul apelează ulterior la un alt medic, în altă țară.

Pentru pacienții care au pierdut toți dinții sau care poartă proteze mobile și se califică din punct de vedere medical (în urma unei evaluări), clinica realizează proceduri de reabilitare completă pe implanturi de tip All-on-4 și All-on-6, prin care o arcadă dentară completă este restaurată pe 4 sau 6 implanturi, iar în multe cazuri pacientul primește o lucrare fixă provizorie în perioada imediat următoare intervenției. Inserarea se realizează sub anestezie locală, de regulă într-o singură ședință, sau sub anestezie generală, dacă e necesar. Dacă pe arcadă mai există dinți compromiși, extracția lor se efectuează în aceeași intervenție. Urmează o perioadă de osteointegrare de 3 până la 6 luni, după care se montează lucrarea definitivă din zirconiu, ceramică sau compozit de înaltă rezistență, confecționată individual pentru fiecare pacient.

Această procedură ilustrează abordarea multidisciplinară: chirurgul planifică și execută inserarea implanturilor, proteticianul proiectează lucrarea finală încă dinainte de intervenție, iar parodontologul se asigură că țesuturile gingivale sunt în stare corespunzătoare.

Coroane dentare și estetică: unde intervine precizia protetică

Nu toate tratamentele complexe implică implanturi. Coroanele dentare, utilizate pentru a restaura dinți fracturați, devitalizați sau cu pierderi mari de substanță, sunt un alt domeniu în care este ilustrată abordarea multidisciplinară. O coroană trebuie să fie funcțională, estetică și compatibilă cu țesuturile din jur. La Dental Chic, alegerea materialului, zirconiu, ceramică IPS e.max sau alte variante, se face în funcție de poziția dintelui pe arcadă, de cerințele estetice și de ocluzia pacientului.

Fațetele dentare, utilizate pentru corecții estetice ale dinților frontali, urmează același principiu: planificarea se face împreună cu pacientul, luând în calcul forma feței, linia zâmbetului și dorințele individuale. Medicul protetician colaborează cu tehnicianul dentar pentru a obține un rezultat care arată natural și se integrează armonios cu restul danturii. Albirea dentară profesională completează gama de tratamente estetice, fiind realizată în condiții controlate, cu rezultate adaptate fiecărui pacient.

Tehnologia ca suport pentru decizia medicală

Echipa cu abordare multidisciplinară este la fel de valoroasă ca dotarea tehnologică pe care o are la dispoziție. La Dental Chic, tomograful dentar va permite investigații 3D. Planificarea digitală a intervențiilor de implantologie simulează procedura pe calculator înainte de a fi executată pe pacient poate contribui la o mai bună precizie în planificare. Microscopul dentar utilizat în endodonție permite vizualizarea detaliată a canalelor radiculare, făcând posibilă salvarea unor dinți care, în anumite situații, pot fi dificil de tratat fără aceste tehnologii.

Aceste echipamente nu înlocuiesc experiența și judecata clinică a medicului, dar o completează în mod substanțial. Un chirurg cu experiență care lucrează pe baza unei planificări digitale 3D ia decizii mai precise decât în absența acestor date. Un endodont care lucrează la microscop vede detalii invizibile cu ochiul liber.

Ce ar trebui să știe un pacient din Cluj-Napoca care caută o clinică stomatologică

Alegerea unei clinici stomatologice pentru un tratament complex ar trebui să țină cont de mai multe criterii , printre care : existența unei echipe de medici care colaborează pe cazuri, dotarea cu investigații imagistice moderne, utilizarea unor sisteme de implant documentate clinic, transparența costurilor și un protocol clar de controale post-operatorii. Pacienții care pun întrebări despre aceste aspecte și compară răspunsurile primite de la mai multe clinici au cele mai mari șanse de a lua o decizie informată.

Un alt element care face diferența este atitudinea clinicii față de transparența financiară. Un plan de tratament scris, care detaliază fiecare etapă și costul aferent, oferă pacientului siguranța că nu vor apărea surprize pe parcurs. Clinicile care prezintă concret prețul unui implant dentar în Cluj de la început, fără ambiguități, și care nu adaugă proceduri neprevăzute demonstrează un nivel de profesionalism care inspiră încredere.

Dental Chic de pe Strada Take Ionescu nr. 113 în Cluj-Napoca poate fi contactată la telefon 0743 444 333 sau prin email la receptie@dentalchic.ro. Consultațiile permit pacienților să înțeleagă exact ce presupune tratamentul, care sunt etapele, ce materiale se utilizează și care este investiția totală, înainte de a lua orice decizie.