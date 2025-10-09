Medic român la Congresul Mondial de Psihiatrie de la Praga

Congresul Mondial de Psihiatrie de la Praga este cel mai prestigios forum internațional de specialitate din acest domeniu, din lume.

Medicul român Ciprian Băcilă, invitat la Congresul Mondial de Psihiatrie de la Praga | Foto: arhivă personală dr. Ciprian Băcilă

Conf. univ. dr. Ciprian Băcilă, director medical al Spitalului Clinic de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu, președinte ales al Asociației Române de Psihiatrie și Psihoterapie (ARPP) și vicepreședinte al Asociației Române de Psihiatrie Socială (ARPS) a participat în calitate de invitat, în Sesiunea Prezidențială de Etică, a celui de al 25-lea Congres Mondial de Psihiatrie de la Praga (5-8 octombrie 2025), potrivit mesageruldesibiu.ro.

Medicul român a participat la dezbateri despre rolus psihiatriei într-o lume în schimbare

Conform sursei citate, Ciprian Băcilă împreună cu specialiști din Polonia, Italia, Israel și Senegal au dezbătut rolul psihiatriei într-o lume în schimbare.

„Este o onoare pentru mine că am fost invitat în calitate de speaker în Sesiunea Prezidențială de Etică a Congresului Mondial de Psihiatrie de la Praga. Consider că în țara noastră este o nevoie majoră de asistență paliativă în Psihiatrie și este necesar ca în echipa care se ocupă de pacientul în stadiu terminal să existe un psihiatru, pentru evaluarea stării mentale și a utilității unui tratament psihotrop care să ușureze suferința, asigurând condiții pentru încheierea vieții într-un mod cât mai demn”, a declarat președintele ales al ARPP, conf. univ. dr. Ciprian Băcilă.

WPA (Asociația Mondială de Psihiatrie) este asociația globală de psihiatrie care reprezintă 147 de societăți psihiatrice din 123 de țări și peste 250.000 de medici psihiatri, potrivit site-ului oficial.

