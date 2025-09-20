Donatorii de celule stem primesc asigurare de sănătate timp de zece ani fără plată

Persoanele care donează celule stem și nu au nicio sursă de venit vor deveni asigurate la sănătate timp de 10 ani, fără plata contribuției.

Donatorii de celule stem beneificază de aigurare la sistemul de sănătate timp de 10 ani, fără plata contribuției | Foto: depositphotos / Fotografie ilustrativă

Persoanele care donează celule stem și nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat la sănătate, fără plata contribuției, pe o perioadă de 10 ani, a anunțat, vineri, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan.

Moldovan a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice.

„Astăzi le mulțumim celor care aleg să dăruiască o șansă la viață pacienților în lupta cu boli grave de sânge sau ale sistemului imunitar - donatorii de celule stem. Ei sunt dovada vie că gesturile de generozitate și responsabilitate pot aduce speranță în cazul diagnosticelor severe și pot face diferența între boală și vindecare. Ca semn de recunoștință pentru gestul lor altruist, toți cei care donează efectiv celule stem și nu au nicio sursă de venit pot dobândi calitatea de asigurat CNAS, fără plata contribuției, pe o perioadă de 10 ani. Avem în România aproape 110.000 potențiali donatori înscriși în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH), însă pretutindeni nevoia de solidaritate pentru a salva vieți este mai mare ca oricând”, a subliniat președintele CNAS, potrivit unui comunicat.

Aproape 500 de pacienți au primit transplant de celule stem în România

Potrivit acestuia, în România, 497 de pacienți au primit până acum transplant de celule stem hematopoietice, iar alți 47 sunt în așteptarea unui donator.

Totodată, de la începutul anului, în Registrul Național au fost înscriși cinci noi donatori de celule stem.

Anul trecut, 10 români au devenit donatori de celule stem, iar în 2023 au fost înregistrați 11 donatori.

„CNAS încurajează toate persoanele care vor să ajute la salvarea unei vieți să ia în considerare înscrierea în Registrul Național al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice”, a spus președintele CNAS.

Pot deveni donatori voluntari de celule stem hematopoietice toate persoanele cu vârsta între 18 și 45 ani, cu o stare de sănătate generală bună, care se înscriu în Registrul Național, fie online (https://registru-celule-stem.ro), fie direct la unul dintre Centrele Donatorilor de Celule Stem Hematopoietice din țară.

România are patru centre acreditate pentru donatori neînrudiți - în București, Iași, Târgu Mureș și Timișoara

„Pasul de la a fi voluntar la a fi donator trece prin etapa inițială de prelevare a probelor de sânge sau de celule din mucoasa bucală, apoi se compară caracteristicile genetice ale voluntarului cu ale pacienților care au nevoie de transplant. În cazul în care sunt îndeplinite criteriile de compatibilitate, urmează etapa analizelor suplimentare și, ulterior, donarea propriu-zisă de celule stem”, a explicat Horațiu Moldovan.

Foto: depositphotos.com

