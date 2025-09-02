Crește numărul infectărilor COVID: în Cluj, numărul cazurilor a ajuns la 365

În ultima săptămână, numărul cazurilor COVID-19 a crescut cu 3,4%. La nivel național au fost raportate peste 3.980 de cazuri noi de persoane infectate.

Crește numărul cazurilor de COVID|Foto: Depositphotos.com

Potrivit datelor publicate marți de Institutul Național de Sănătate Publică, numărul cazurilor de infectări Covid-19 este în creștere.

CITEȘTE ȘI:

Experții OMS dezvăluie adevărul despre pandemie

De asemenea, au fost raportate nouă decese la persoane infectate.

Crește numărul cazurilor de COVID

Un număr de 3.982 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 (COVID-19) au fost înregistrate în perioada 25 - 31 august, în creștere cu 3,4% față de săptămâna precedentă, potrivit informării publicate marți de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP).

Un număr de 893 dintre cazurile noi din ultima săptămână sunt la pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 90 de zile după prima infectare/o altă reinfectare.

Potrivit INSP, au fost raportate nouă decese la persoane infectate cu COVID-19 -două persoane de sex masculin și șapte de sex feminin, toate prezentând comorbidități asociate.

În aceeași perioadă au fost efectuate 382 de teste RT-PCR și 27.318 teste rapide antigenice, cu 120,3% mai multe decât în săptămâna anterioară.

Rata pozitivității a fost de 14,4%, în creștere cu 16,2% față de săptămâna anterioară.

Numărul infectărilor în Cluj: 142 de cazuri în municipiul Cluj-Napoca

Deși în județul Cluj rata infectării este sub unu la mie, într-o serie de localități incidența infectărilor a trecut de 1 la mie.

În municipiul Cluj-Napoca, în intervalul 16 – 29 august 2025, au fost raportate 142 de cazuri noi, informează Direcția de Sănătate Publică (DSP) Cluj. La nivel de județ, față de ultima raportare, numărul infectărilor a crescut cu 89 de cazuri, fiind vorba de un număr total de 365 de cazuri.

Sursa: DSP Cluj

După municipiul Cluj-Napoca, cele mai multe cazuri au fost raportate în câteva municipii și comune din județ, precum:

*Florești – 36 cazuri noi

*Dej – 29 de cazuri,

*Câmpia Turzii - 20 de cazuri,

*Apahida - 14 cazuri

*Baciu – 11 cazuri

*Gherla – 11 cazuri.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: