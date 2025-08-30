Medicamente compensate mai scumpe. CNAS: „Pacienții din România nu vor fi împovărați cu contribuții personale excesive”.

O serie de medicamente compensate, precum cele pentru pacienții aflați sub tratament cu antobiotice ori cele pentru reducerea colesterolului, se vor scumpi în condițiile în care Casa Națională de Asigurări de Sănătate schimbă nivelul de compensare.

Un număr de 13 medicamente compensate se vor scumpi în urma propunerii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate făcute Ministerului Sănătății pentru modificarea nivelului de compensare al medicamentelor.

După cum semnalează CNAS, creșterea nu va fi una „excesivă”. În medie, românii vor plăti 9 lei în plus pentru fiecare medicament aflat pe lista celor afectate de modificări.

Medicamente mai scumpe pentru bolnavii cronici: CNAS schimbă nivelul de compensare

Reacția CNAS vine în contextul unor informații apărute în spațiul public potrivit cărora pacienții ar urma să suporte creșteri semnificative ale contribuției personale pentru medicamentele compensate (de ordinul a 500-600 lei/lună/medicament).

Astfel, potrivit informării publicate de CNAS pe pagina de Facebook, un număr de 13 medicamente vor avea nivelul de compensare modificat, după cum urmează:

*trecerea la nivel de compensare de 20% (mutarea din sublistele A și B în sublista D) pentru medicamentele (DCI)

-Indapamidum, Metoprololum, Bisoprololum, Combinații (Perindoprilum + Indapamidum), Candesartanum Cilexetil, Rosuvastatinum, Nebivololum, Rilmenidinum și Atorvastatinum;

*trecerea la nivel de compensare de 50% (mutarea din sublista A în sublista B) pentru medicamentele (DCI):

-Fenofibratum, Omeprazolum, Combinații (Spironolactonum + Furosemidum) și Amoxicillinum + Acidum Clavulanicum.

În situația în care s-ar pune în aplicare deciziile Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), contribuția personală ar crește în medie față de cea din prezent cu aproximativ 9 lei/cutie pentru un medicament prescris din cele 13 menționate, afirmă CNAS.

„Categoriile vulnerabile de populație nu ar fi afectate, menținându-se nivelul actual de compensare de 100% din prețul de referință al medicamentelor pentru copii, tineri (18 - 26 ani) care studiază și nu obțin venituri, gravide, lăuze și beneficiari de legi speciale, și de 90% pentru pensionarii beneficiari ai programului de compensare a prețului medicamentelor din sublista B”, semnalează Casa Națională de Asigurări de Sănătate într-un mesaj publicat pe pagina de Facebook.

CNAS arată că „pacienții din România nu vor fi împovărați cu contribuții personale excesive”, în condițiile în care informațiile vehiculate în spațiul public privind costuri suplimentare de sute de lei pe lună pentru aceste medicamente compensate „sunt false și creează panică inutilă”, se arată în informarea publicată de CNAS.

Potrivit Asociației Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR), scăderea nivelului de compensare pentru un număr semnificativ de medicamente va duce la „un impact financiar suplimentar” pentru persoanele care suferă de boli cardiovasculare, diabet sau urmează tratamente cu antibiotice, notează Agerpres.ro

„Numărul pacienților afectați de această decizie este estimat să depășească peste 10 milioane. Aceștia vor fi nevoiți să suporte o coplată mai mare pentru medicamentele de care au nevoie”, semnala, joi, APMGR.

