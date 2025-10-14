Pieton lovit pe strada Traian Vuia din Cluj-Napoca. A ajuns în stare gravă la spital.

Un accident rutier grav a avut loc, marți, 14 octombrie 2025, pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca.

Un bărbat a ajuns la spital în stare gravă, marți seară, în urma unui grav accident rutier petrecut pe strada Traian Vuia din municipiul Cluj-Napoca | Foto: ISU Cluj

„La fața locului s-au deplasat o autospecială cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD de terapie intensivă mobilă, iar echipajele au acordat îngrijiri medicale de urgență unui pieton accidentat.

Bărbat în stare critică, dus la spital

Potrivit sursei citate a fost vorba despre un bărbat de aproximativ 60 de ani, găsit în stare gravă.

„Victima a fost intubată și transportată la spital”, a mia transmsi ISU Cluj.



CITEȘTE ȘI: