Vulnerabilitatea care a permis preluarea controlului sistemului informatic a fost la Spitalul Penitenciar Dej

Un deținut a intrat în sistemul informatic la Penitenciarul din Târgu Jiu și și-ar fi redus propia pedeapsă. Acesta s-a fi folosit inclusiv de datele de acces ale unui angajat de la Spitalul Penitenciar Dej.

Un deținut a reușit să obțină acces la sistemul informatic al Penitenciarului Târgu Jiu și a reușit să își micșoreze pedeapsa „din tastatură"

Incidentul a fost descoperit din întâmplare de o polițiștă, potrivit unui comunicat Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare.

Conform sursei citate ar fi vorba despre un caz izolat, iar asta nu s-a întâmplat și în alte unități de detenție din țară.

Un deținut încarcerat la penitenciarul din municipiul Târgu Jiu a reușit, cu ajutorul unui coleg, să spargă rețeaua de calculatoare din interiorul penitenciarului și au obținut acces la date cu caracer clasificat.

Hacker-ul și-a redus propria pedeapsă

Bărbatul este închis tocmai pentru infracțiuni cibernetice. Acesta ar fi folosit un infochioșc și s-a logat cu contul unui polițist care nu și-a schimbat parola de foarte mult timp.

Hacker-ul a accesat interfața aplicației și a reușit să își acorde zile libere și să își transfere chiar și bani din conturile altor deținuți.

„În data de 08.08.2025 X (deținutul în cauză - n. red.) începe să se logheze la Târgu Jiu de pe terminalul infochioșc utilizând datele de acces aparținând unui cadru de la Spital Dej”, se arată în comunicatul Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare.

Conform sursei citate, pe parcursul activității sale, deținutul Y (complicele lui „X”) utilizat mai multe conturi, inclusiv pe cel ale cărui date de logare proveneau de la Spitalul Pentenciar Dej, cat și create de acesta pe baza accesului pe care și l-a conferit prin alterare datelor din aplicația informatică.

Din informațiile SNPP, rezultă că deținuții au stat logați în sistem peste 300 de ore și au operat în realitate mii de alterări de date.

Acest lucru s-a aflat după ce unul dintre cei doi s-a „lăudat” la colegii din celulă, care au transmis mai departe gardienilor.

După ce și-a recunoscut faptele, deținutul a demonstrat cât de vulnerabil este sistemul pe care l-a accesat cu ușurință.

„După verificarea de la la Tg-Jiu, s-a făcut o verificare și la Spitalul Dej, iar deținutul din acea unitate a afirmat ca modalitatea respectiva de intrare în sistem e chiar simplistă. Apoi a făcut o demonstrație în care a arătat cum intră în sistem doar cu mouse-ul, fără tastatură! Apoi a afirmat că face demonstrație și cum se loghează de pe tabletă. Luni 6 octombrie, de față cu cei de la IT și supraveghetor, a schimbat limba de la imprimantă din secretariatul unității în timp ce el opera de pe tableta din sectorul de deținere și totodată a dovedit că poate vedea contul de pe care intrau și parola!”, se mai arată în comunicarea SNPP.

Actualmente, la penitenciarul de la Târgu Jiu se desfășoară o anchetă în urma căruia trebuie să se stabilească în ce mod au reușit cei 2, mai exact, să intre în rețeaua de calculatoare din interiorul penitenciarului.

Foto: depositphotos.com

