Vasile Dîncu, la Adunarea Parlamentară NATO: „Glorie eternă eroilor români. Și un jurământ: niciodată din nou.”

Europarlamentarul clujean Vasile Dâncu (PSD) a participat la Adunarea Parlamentară a NATO.

Europarlametarul clujean Vasile Dîncu (PSD), prezent la Adunarea Parlamentară Nato | Foto: Facebook, Vasile Dîncu

Vasile Dîncu a participat, sâmbătă, 11 octombrie 2025, la ceremonia de comemorare a ostașilor români căzuți în Primul Război Mondial, alături de colegii din Adunarea Parlamentară a NATO și de reprezentanții României.

Vasile Dîncu: „Libertatea are un preț. Să nu lăsăm suferința să se repete”

„A fost un moment de profundă emoție, într-un loc care vorbește fără cuvinte despre jertfă, suferință și demnitate. Îi adresez un omagiu Preasfințitului Părinte Macarie Drăgoi, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, pentru rugăciunea și cuvântul său plin de înțelepciune. Biserica ne rămâne o voce a memoriei și a păcii, o forță care ne amintește că libertatea are un preț și că datoria noastră este să nu lăsăm suferința să se repete”, a transmis Vasile Dîncu, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Europarlamentarul clujean a afirmat că în fața statuii soldatului necunoscut a fost tulburat de chipul sculptat al tânărului erou.

Statuia soldatului necunoscut | Foto: Facebook, Vasile Dîncu

„O privire de adolescent care pare să întrebe, fără cuvinte, de ce oamenii se ucid între ei. În acea expresie se adună întreaga tragedie a secolului trecut: nevinovăția sacrificată pentru ambițiile celor mari. Ceremonia de la Mausoleul Žale ne-a reamintit că memoria eroilor înseamnă respect pentru viață și responsabilitate pentru pace. Eroii merită glorie. Dar memoria lor ne obligă la luciditate.Să nu glorificăm războiul, ci pacea pentru care au murit. Să nu transformăm jertfa în retorică, ci în responsabilitate”, a mai transmis Dîncu.

Europarlamentarul clujean: „Glorie eternă eroilor români”

El a mai afirmat că în vremurile în care trăim, când lumea pare din nou cuprinsă de febra urii și a violenței, datoria noastră e să rămânem oameni ai rațiunii și ai păcii.

„Glorie eternă eroilor români. Și recunoștință celor care, prin credință, diplomație și demnitate, țin vie speranța că războiul nu este niciodata o solutie”, a conchis Vasile Dîncu.

