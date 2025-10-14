Salariul minim va crește în 2026. Deputat PSD: „Nu va fi înghețat. Vă asigur!”

Deputat PSD și fost ministru al Muncii, Marius Budăi a dat asigurări, marți că salariul minim pe economie va crește de anul viitor.

Fostul ministrul al Muncii, Marius Budăi (PSD) a transmis că salariul minim pe economie va crește din 2026 | Foto: monitorulcj.ro

Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, azi, 14 octombrie 2025, că salariul minim va crește anul viitor și nu va fi înghețat și a menționat că social-democrații nu vor accepta încălcarea legislației naționale și europene în vigoare.

Marius Budăi: „Salariul minim va crește în anul următor!”

„Salariul minim va crește în anul următor! Nu va fi înghețat! Vă asigur de acest lucru! PSD nu va accepta încălcarea legislației naționale și europene care reglementează salariul minim european”, a scris Budăi, pe Facebook.

El a adăugat că PSD s-a luptat atât în Parlamentul European, cât și în Guvern și în Parlamentul României pentru a introduce aceste garanții pentru cei 830.000 de salariați care au cele mai mici venituri.

„Personal, în calitate de ministru al Muncii susținut de PSD, am modificat un punct de vedere al unui Guvern strict de dreapta care se opunea aprobării Directivei privind salariul minim european. Deci, nu discutăm dacă, ci cu cât va crește”, a explicat parlamentarul.

CITEȘTE ȘI:

Salariul minim brut a crescut la 4.050 de lei de la 1 ianuarie 2025, cu menținerea măsurii de neimpozitare a sumei de 300 de lei, în urma acordului agreat de reprezentanții Guvernului cu Sindicatele și Patronatele.

Potrivit Directivei europene privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană, pe care România s-a angajat să o aplice, valoarea venitului minim trebuie să se încadreze intre 47% și 52% din salariul minim european. România se va apropia astfel de limita de jos a salariului minim european (47%).

Țara noastră s-a angajat la aplicarea directivei europene ce presupune trecerea la salariul minim european, care va fi calculat în funcție de salariul mediu brut de la nivelul țării.

Noul salariu minim se va raporta la jumătate din salariul mediu și va fi influențat de inflație și de productivitatea muncii.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

CITEȘTE ȘI: