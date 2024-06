Un nou alergen periculos depistat în România. Avertismentul medicilor: „Aceşti fungi sunt extrem de prezenţi în aer”

Dacă până recent ambrozia reprezenta principalul aero-alergen în România, recent a fost descoperit un nou agent extrem de periculos ce plutește în aer, potrivit avertismentului lansat de alergologii români.

Un nou factor alergen în aer. Avertismentul medicilor români|Foto: Depositphotos.com

Din 2008 și până în prezent se ştia că principalul aero-alergen în România este ambrozia, în acest an însă a fost depistat un alt agent extrem de periculos, reprezentat de mucegaiuri, care este cercetat de specialiştii români.

Microb periculos, prezent în aerul din România

Noul microb extrem de periculos este cercetat în prezent de alergologii din Timișoara, iar rezultatele cercetărilor vor disponibile ulterior pentru specialiștii în alergologie din Europa.

„Dacă ştim că polenurile şi ambrozia sunt un pericol, vă semnalez că apare un alt agent extrem de periculos. Sunt o serie de mucegaiuri în aer, despre care noi nu ştiam până în momentul de faţă”, a explicat doctorul Carmen Bunu, președintele Societăţii Române de Alergologie şi Imunologie Clinică (SRAIC).

Bolile alergice, tot mai complexe

Potrivit specialiștilor, majoritatea polenurilor vin de la sat şi îi afectează pe cei din oraş, pentru că aici se adaugă şi poluarea.

În aer există foarte multe grăuncioare de polen, iar toţi cei alergici la polenurile pomilor şi la graminee au acum probleme din cauza lor.

Acestor agenţi alergeni li se adaugă şi foarte mulţi fungi care duc la astm cu forme destul de greu de tratat dacă nu se identifică alergenul, dar şi alte mucegaiuri care vor face tema de cercetare a alergologilor români, pentru a vedea impactul lor asupra sănătăţii.

„Dacă în 2008 am identificat ambrozia ca factor alergen despre care nu se ştia, iar acum ştie toată lumea, acum vă aduc la cunoştinţă că am mai identificat un inamic: aceşti fungi extrem de prezenţi în aer. Am observat de anul trecut şi se manifestă şi în acest an şi vor fi obiectul nostru de cercetare”, a explicat sursa citată.

Alergologii timișoreni arată că există produse de imunoterapie, extracte de ambrozie cu câteva mici efecte adverse ce ar putea fi eliminate, dacă medicii vor reuşi să creeze un vaccin în acest sens.

Bolile alergice sunt tot mai complexe şi presupun situaţii în care viaţa pacienţilor este pusă în pericol, mai ales pentru cei care au alergii la alimente sau la înţepătura de insecte (viespi sau albine) ori alergii medicamentoase.

Citiți monitorulcj.ro și pe Google News

Foto: Depositphotos.com

CITEȘTE ȘI: