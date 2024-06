Rolul crucial al Kinetoterapiei în recuperarea medicală. De la scolioză la recuperarea postoperatorie.

Kinetoterapia joacă un rol esențial în tratamentele medicale ale bolnavului, dar mai ales în recuperarea de după operație.

Kinetoterapia joacă un rol esențial în tratamentele medicale moderne, cu aplicabilitate în domenii variate precum cardiologia, neurologia și pediatria.

Aceasta nu se limitează la mișcări obișnuite, ci este adaptată în funcție de diagnosticul fiecărui pacient, oferind soluții personalizate pentru afecțiuni precum scolioza, herniile de disc, problemele reumatologice, gonartroza, coxartroza și umărul blocat. De asemenea, pregătirea preoperatorie și recuperarea postoperatorie sunt facilitate prin exerciții de kinetoterapie.

Conform medicului Mihaela Pintea „kinetoterapia înseamnă mișcare. Ea reprezintă recuperarea medicală care se axează pe mai multe ramuri cum ar fi: cardiologia, neurologia și pediatria. Aceasta nu este o mișcare oarecare se face în funcție de un diagnostic”

Multe cazuri de scolioză în rândul copiilor

Kinetoterapeutul Mihaela Pintea a declarat pentru monitorulcj.ro că „scolioza reprezintă o afecțiune larg răspândită în tratarea căreia se recomandă kinetoterapia. În ultima perioadă sunt multe afecțiuni de scolioză mai ales în rândul de copiilor. Alte cazuri în care este recomandată kinteoterapia sunt constituite de herniile de disc, problemele reumatologice și afecțiuni ce țin de partea de gonartroză, coxartroză sau umăr blocat. La kinetoterapie medicul pune diagnosticul, iar în funcție de diagnosticul respectiv kinetoterapeutul face o evaluare mai amplă la ce s-a consultat. Noi evaluăm amplitudinea mișcării. Când creierul dă de o problemă acționează și face altfel de compensări. De exemplu nu ne putem mișca umărul, dar pentru a ajunge la o amplitudine mai mare ne înclinăm puțin din coloană. E ca și cum am eschiva și astfel mișcarea e mai amplă, dar de fapt e compensarea pe care am făcut-o din coloană. Atunci devin altfel de probleme, apare și durerea de spate. De fapt creierul a procesat că el trebuie să compenseze din coloană pentru a face o altfel de mișcare. De asta kinetoterapia este recomandată pentru toate afecțiunile pentru ca omul să înțeleagă ce se întâmplă cu el în momentul în care are problema respectivă și ce poate face pentru a se ajuta”

Pregătirea prin kinetoterapie înainte de operație

Unii pacienți au nevoie de kinetoterapie pentru a-și crește tonusul muscular înaintea operației.

„Pentru a pregăti pacienții pentru operație kinetoterapia le crește tonusul muscular și le menține respirațiile. Mușchii respiratori sunt foarte importanți la revenirea după anestezie, dar depinde și de intervenție. În general ne concentrăm pe mobilitate și tonus muscular. Pe partea ortopedică, dacă este un picior pregătim partea de la ombilic în jos inclusiv abdomenul inferior și picioare, deoarece acolo o să apară o dificultate la recuperare dacă intervenția e la genunchi.

Ce ține de cardiologie, operația pe cord deschis este cea mai semnificativă. Acolo avem nevoie foarte mare de un aparat respirator bun și adecvat. Aici se lucrează foarte mult pe partea superioară pentru că pacientul nu va putea să se ridice în sprijin pe corp sau să se întindă deoarece se va desface operația. Atunci menținem tonusul muscular periferic și de la picioare pentru că ajută circulația sanguină. În final se lucrează și pentru forța membrelor superioare” a adăugat Mihaela Pintea.

Cele mai comune exerciții de kinetoterapie

Ca exerciții des întâlnite pentru recuperarea postoperatorie, Mihaela a menționat „ bicicleta, exerciții care țin de cubii dorsali, adică mușchii de pe spate, în principiu orice exercițiu ce nu încarcă nicio articulație. În mod special exercițiile de respirație sunt foarte importante pentru că pacienții au nevoie de ea la celelalte exerciții.

Se recomandă pacienților să facă plimbări foarte multe în aer liber, unde pot face exerciții de respirație profunde pentru a putea activa diafragma, să facă bicicletă fie acasă, fie la sală sau să meargă pe bandă dacă nu au cum în aer liber. Un exercițiu foarte bun este să bată mingea, este unul chiar mai bun chiar decât cele realizate cu benzi elastice.”

„Comunicarea este cheia”

„Comunicarea este foarte importantă între chirurg și kinetoterapeut pentru că aflăm ce a făcut el acolo și dacă au existat complicații în operație. Trebuie să știm până unde putem merge cu pacientul în doza de exerciții.

Comunicarea între kinetoterapeut și pacient este cea mai importantă. Un kinetoterapeut trebuie să-l facă pe pacient să-și înțeleagă corpul, să-i explice ce se întâmplă cu acesta, în special dacă simte durerea respectivă. Toți oamenii care trec printr-o intervenție chirurgicală au anxietate și orice durere o consideră ca pe un pericol, dar uneori anumite dureri sau simptome sunt perfect normale. Kinetoterapeutul trebuie să-i explice recuperarea și trebuie să-i dea încredere pentru a putea continua cu exercițiile și acasă. În cele din urmă, în kinetoterapie medicul trebuie să fie foarte bine pregătit pentru a-i putea explica pacientului de ce și cum i se întâmplă anumite lucruri” a transmis doamna medic terapeut.

Greutățile pacienților

„Multe din probleme sunt pe plan psihologic și partea de a avea încredere. Kinetoterapia nu a primit în România așa de multă încredere în rândul pacienților pentru a realiza că un kinetoterapeut te poate ajuta să te simți mai bine prin anumite exerciții. Anxietatea și încrederea reprezintă niște provocări mari în rândul pacienților, cea din urmă fiind greu de câștigat de medic, dacă nu are cunoștințele atât de vaste pentru a-i putea da pacientului toate explicațiile de care are nevoie.

Viitorul kinetoterapiei este în creștere. În experiența de 10 ani pe care o am în domeniu, am observat că vin mult mai mulți oameni la recuperare medicală. Părinții spre exemplu vin mai repede cu copiii, deși au mers la ortoped, vin și la kinetoterapeut pentru a cere o părere. Evaluarea este diferită, medicii au ramura lor pe care merg, iar noi suntem mult mai extinși în analiză. Ei analizează medical, noi știm cum s-a putut produce afecțiunea și cum să putem recupera muscular pacientul”, a declarat Mihaela Pintea.

Cazurile cele mai dificile

Pentru Mihaela cazurile neurologice sunt o provocare care îi oferă satisfacție după recuperare. Aceasta a declarat că „vreau ca toată lumea să știe că un pacient care a rămas fără o funcție a corpului poate să redevină independent în felul lui. Un pacient de acest tip poate ajunge într-un an de kinetoterapie să meargă singur la cumpărături și să se îngrijească. Kinetoterapia este utilă pentru toate cazurile neurologice, fiind singura care îi poate ajuta pe pacienți să redevină independenți în ceea ce le privește mobilitatea”

