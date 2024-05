VIASIS – alături de tine în fiecare pas al vindecării! Servicii de îngrijire medicală și suportul emoțional la tine acasă (P)

Îngrijirea bolnavilor nu este o misiune la îndemâna oricui. După ce se termină misiunea medicului, începe misiunea noastră. Știm să o facem, avem cunoștințele necesare și dedicarea profundă pentru o astfel de sarcină. Atunci când este nevoie, căutați-ne!

Sursa foto - Viasis

Viasis este o organizație nouă pe piața serviciilor private de sănătate din Cluj-Napoca. Aceasta prezintă un proiect inovativ care aduce asistența medicală, psihologia clinică, sprijinul tehnic prin dispozitive medicale și îngrijirea sănătății chiar la domiciliul pacientului și aparținătorilor săi.

Echipa de profesioniști în sănătate asigură servicii de asistență medicală la domiciliu (injecții acasă, administrarea de medicamente, perfuzii la domiciliu, îngrijire plăgi chirurgicale, îngrijire escare, schimbare pansament la domiciliu, îngrijirea stomelor si a tuburilor de dren, montare sondă vezicală, clismă medicală, recoltare analize, scoatere fire chirurgicale, etc.), toate materialele medicale fiind asigurate de Viasis! (cu excepția medicamentelor pentru tratament prin administrare parenterală/orală/rectală) De asemenea, echipa de asistenți medicali se ocupă și de monitorizarea stării de sănătate și a parametrilor vitali (ex. măsurarea glicemiei la domciliu, analize medicale diabet, monitorizare tensiune arterială). Asistenții vor fi constant alături de pacienți și aparținători prin discuții despre management-ul tratamentului și vor menține o comunicare strânsă și călduroasă cu aceștia.

„Suntem trei studenți care, în perioada pandemiei, am observat nevoia tot mai crescută a oamenilor de a beneficia de servicii medicale la domiciliu: Alexandru Avram (Medicină Generală anul V, manager Viasis), Leon Ghiță (Medicină Generală anul V) și Vlad Mărghitaș (student doctorand și psiholog clinician). Împreună, am pus bazele VIASIS pentru a aduce oamenilor îngrijirea sănătății la ei acasă – servicii de asistență medicală la domiciliu, asigurate de specialiști (Matei Monica, Moldovan Maria Bernadetta, Moldovan Alexandra-Adina, Andrada Doroș și Istrate Luminița Lucia), servicii psihologice și dispozitive medicale la domiciliu în Cluj-Napoca. Având susținere și consultanță din partea persoanelor cu experiență în domeniu și pornind proiectul din fonduri europene, oferim ajutor medical călduros și eficient cu ajutorul echipei noastre de profesioniști”, spun inițiatorii.

De asemenea, au creat o platformă online accesibilă (viasis.ro) cu ajutorul echipei Fictional Studio (itsfictional.com), formată din tinerii antreprenori în IT Vlad Lujerdeanu si Christian Chișiu. „Cu toții am pus umărul la funcționarea acestor servicii și ne bucurăm să facem asta, deoarece avem convingerea că a sări in ajutorul celor aflați în nevoie reprezintă pur și simplu menirea oricărui profesionist în domeniul sănătății”, adaugă ei.

Serviciul de psihologie la domiciliu în Cluj-Napoca oferă evaluare psihologică acasă, diagnostic psihologic și îmbunătățirea stării de sănătate mintală, incluzând testarea funcțiilor psihice, discutarea și explicarea problemelor de viață și a punctelor forte, intervenții pentru creșterea stării de bine, gestionarea stresului, adaptarea la boală și la tratament, reducere suferinței psihice.

„Cel mai mult îmi doresc să fiu de ajutor oamenilor, să le alin suferința și să îi sprijin în atingă o stare cât mai bună. Serviciul de terapie la domiciliu, oriunde în Cluj-Napoca, este una din modalitățile prin care pot să mă implic și să realizez această dorință a mea”, spune drd. Vlad Mărghitaș, psiholog la domiciliu Viasis.

Nu în ultimul rând, Viasis îndeplinește și nevoi nonmedicale precum îngrijirea/monitorizarea persoanelor vârstnice sau cu nevoi speciale, găsirea de soluții materiale sau resurse sociale, punerea la dispoziție a dispozitivelor medicale de care aveți nevoie (ex. cârje, închiriere pat de spital, cadre de mers, închiriere cărucior cu rotile, etc.).

Pentru clienții aflați în situație financiară precară, asociația își propune să acopere costurile din donații și fonduri proprii, oferind posibilitatea de re-direcționare a 3.5% din impozitul pe venit pentru persoane fizice, 20% din impozitul pe profit pentru persoane juridice sau opțiunea de a sponsoriza serviciul cu orice sumă la alegere.

Odată cu creșterea speranței de viață și a natalității aflate în scădere, populația va fi din ce în ce mai îmbătrânită și sensibilă la probleme de sănătate și greutăți de viață. În același timp, sistemul medical devine tot mai supraîncărcat, personalul medical este redus, costurile nu sunt accesibile tuturor și multe persoane întâmpină obstacole în a se deplasa la spitale sau clinici private (vârstă înaintată, nevoia de îngrijiri postoperatorii, dizabilități fizice/mintale etc.).

Peste acest tablou se adaugă și cea mai cruntă realitate—aceea a singurătății și neajutorării vârstnicilor - părinții și bunicii fiecăruia dintre noi. Viasis dorește să contribuie la atenuarea acestui sentiment de singurătate și să ofere ajutor medical de înaltă calitate, însă în primul rând uman.

„Această profesie îmi va reaminti zilnic ce înseamnă iubirea față de aproape și cât de important este să fii alături de oameni în secolul singurătății. Trebuie să privim pacientul ca pe un om, nu doar să îi tratăm boala”, spune Maria, asistență medicală Viasis.