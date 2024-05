Secretele unui păr sănătos chiar și în zilele caniculare (P)

Căldura s-a lăsat așteptată parcă prea mult anul acesta, dar asta poate fi și o veste bună: avem timpul să ne pregătim părul pentru zilele caniculare.

Deși soarele este o sursă generoasă de vitamina D, expunerea prelungită la razele UV poate afecta sănătatea părului tău, prin uscare excesivă sau chiar degradarea culorii. Poți începe de pe acum să-ți gândești un plan de protecție pornind de la produsele din gama Gerovital Tratament Expert, ce oferă soluții imediate și testate, pentru toate tipurile de păr.



Dacă părul tău a crescut prea puțin peste iarnă, nu te îngrijora. Lunile reci nu sunt cele mai prietenoase cu părul, însă poți să-i dai o mână de ajutor cu Șamponul de densificare cu multi-peptide. Acesta conține Procapil TM, Bio-Capigen PT, peptide și Aquaxyl - ingrediente esențiale pentru revitalizarea scalpului și întărirea firului de păr. Va stimula micro circulația la nivelul scalpului și va ajuta părul să crească mai repede și mai dens. Un stimulent în plus îi poți da cu serul de densificare cu multi-peptide, un tratament fără clătire ce energizează foliculii de păr inactivi prin aportul de cafeină și extractul de ghimbir.



Lipsa de strălucire și slăbirea firului de păr sunt și ele efecte neprielnice ale lunilor în care părul a fost mai mult acoperit și n-a primit aportul necesare de vitamine. Bunicile noastre își tratau părul cu petrol și ulei de ricin atunci când era prea tern, iar tehnologia modernă a integrat cu succes aceste ingrediente ce fac mici minuni. Loțiunea cu petroleum le conține din plin, adăugând un plus de vitamine A și E. Nu doar că vei avea un păr hidratat și strălucitor, ci vei beneficia de un tratament complet ce previne despicarea vârfurilor, lucru ce te va ajuta să nu fii nevoită să îl tunzi prea des.



Părul vopsit sau decolorat e mult mai dificil de tratat, însă vestea bună este că gama Gerovital Tratament Expert are soluții și pentru aceste tipuri de păr. Datorită complexului de keratina hidrolizată și extracte vegetale, șamponul regenerant cu keratină, împreună cu masca regenerantă cu keratină, sunt alegerea perfectă pentru a hrăni părul în profunzime. Poți alterna în rutina de îngrijire cu masca intensiv regenerantă cu petroleum, ce îmbunătățește aspectul părului degradat, uscat și fragil, care are nevoie de suplimentarea aportului de keratină.



Pentru o îngrijire completă a părului, poți opta și pentru un kit de regenerare bogat în vitamine, care previne căderea și stimulează creșterea unor noi fire de păr. E perfect și pentru bărbați, deci îl puteți folosi în familie. Veți vedea rezultate imediate, însă e important să mențineți acest tratament măcar câteva săptămâni.

Odată stabilită strategia de revitalizare a părului, nu uita de regulile de bază: hidratează-te adecvat, acoperă-ți părul când stai mai mult în soare, evită cât de mult poți în zilele calde să folosești foen sau placă/ondulator și menține o disciplină a tratamentelor. Și bucură-te din plin de vară, cu Farmec!