Elixir pentru sănătate: Amestec din ghimbir, lămâie și miere

Ghimbirul, lămâia și mierea, trei alimente cu multiple beneficii asupra sănătății organismului.

Elixir pentru sănătate: Amestec din ghimbir, lămâie și miere/Foto: pixabay.com

Ghimbirul, lămâia și mierea sunt trei alimente cunoscute pentru proprietățile benefice pe care le au asupra sănătății. Ele pot fi consumate și individual, însă amestecate pot ajuta la întărirea sistemului imunitar și la funcționarea bună a sistemului digestiv.

Beneficiile amestecului de ghimbir cu lămâie și miere

Ghimbirul este cunoscut și apreciat mai ales în bucătăriile orientale, cu precădere în țările asiatice și India. În prezent, este recunoscut drept „aurul din bucătărie”, pentru că s-a dovedit a fi util în tratatea și prevenția a zeci de probleme de sănătate. Ghimbirul este cunoscut pentru efectul rapid pe care îl are contra răcelilor. Acesta are conținut mare de antioxidanți și proprietăți septice. De asemenea, ajută la stimularea circulației sângelului. Totodată, are efect protector asupra declinului legat de vârstă a funcțiilor creierului, potrivit edesia.ro.

Lămâia are conținut bogat în vitamina C și ajută la întărirea sistemului imunitar. Totodată, lămâia este un antioxidant puternic pentru sănătatea celulară, ajută la sănătatea digestivă, hidratează și detoxifică organismul și susține sănătatea pielii.

Mierea este unul dintre cele mai apreciate produse naturale. Mierea este întrebuințată nu doar ca produs alimentar, ci și în sănătate, respectiv ca tratament alternativ, naturist. Mierea poate spori vindecarea rănilor, are rol antibacterian și antifungic și poate ameliora gâtul iritat și tusea. De asemenea, este o sursă bună de antioxidanți, constribuie la îmbunătățirea problemelor digestive și sprijină buna funcționare a creierului.

Amestectul dintre ghimbir, lămâie și miere are diverse beneficii pentru sănătate:

Stimularea creșterii părului și eliminarea mătreței

Reducerea durerilor musculare și a inflamațiilor

Îmbunătățirea memoriei

Ameliorarea indigestiei

Tratarea problemelor respiratorii

Protejarea sănătății inimii

Eliminarea stării de greață

Ajutor împotriva răcelilor

Cum prepari ghimbir cu miere și lămâie?

Sirop de ghimbir cu miere și lămâie​:

Ai nevoie de:

2-3 lămâi spălate bine;

2 bucăți de ghimbir (mărimea degetului arătător);

1 cană miere (sau mai mult);

un borcan de 500ml.

Rețetă:

Lămâile și ghimbirul se taie în felii subțiri. Se pun în borcan în straturi – un strat lămâie, un strat ghimbir, un strat miere – și se strivesc pentru a crea siropul. Se repetă procedeul până se folosesc toate ingredientele, iar dacă rămâne loc în borcan, se completează cu miere. La final se amestecă totul pentru a omogeniza compoziția.

Amestecul se păstrează la frigider până la 4 săptămâni. Poate fi consumat de sine stătător (2-3 lingurițe dimineața), ca limonadă prin dizolvarea în apă rece sau călduță și chiar ca îndulcitor pentru ceai.

