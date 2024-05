Cinci reţete de băuturi care pot regla digestia după masa de Paşte. Ai nevoie de doar câteva fructe şi legume.

După mesele de Paşte bogate în calorii, pentru a-ţi regla digestia, poţi apela la băuturi delicioase din fructe şi legume.

Băuturi care pot regla digestia după masa de Paşte/Foto: pixabay.com

Bucatele românești de sărbători reprezintă adevărate bombe calorice care, consumate nepotrivit, pot să cauzeze creșterea în greutate sau, și mai rău, probleme cu digestia.

Pentru a-ţi regla digestia îţi poţi prepara diferite băuturi din fructe şi legume, cunoscute şi sub numele de smoothie-uri. După ce le bei vei observa că digestia se va regla imediat.

Este necesar să alegi fructe cu conţinut scăzut de zahăr şi fructoză care sunt recunoscute pentru slăbire şi problemele digestive. Cele mai indicate fructe pentru digestie sunt ananasul, kiwi, papaya, avocado, citricele şi bananele, dar poţi adăuga şi legume şi verdeţuri, precum castravetele, morcovii şi patrunjelul. De asemenea, ai nevoie şi de ingrediente care să stimuleze metabolismul şi anume ghimbirul, turmericul sau şofranul, potrivit dietetik.ro.

Trebuie să ai grijă însa că un smoothie nu se consumă în timpul mesei şi nici imediat după masă, pentru că va avea efect invers, adica va îngreuna digestia şi mai mult. Ideal este să consumi un pahar de smoothie cu jumătate de oră înainte de o masă copioasă sau la 30-40 de minute după masă.

Cinci reţete de smoothie-uri

Pentru a prepara băuturile ai nevoie de un blender, în care vei putea pune toate ingredientele necesare.

Băutură pe bază de ananas şi banană:

Ingredientele necesare sunt:

1 ceaşcă de ananas cubuleţe (ai grijă ca cel la conservă să nu conţină multe zaharuri)

Jumătate de banană

1 ceaşcă de lapte de cocos (poţi folosi kefir sau iaurt grecesc)

1 legatură de pătrunjel tocat

2 linguri de avocado

1 linguriţă de ghimbir ras (este obligatoriu)

Zeama de la jumătate de lămâie

Jumătate de cană de apă

Mod de preparare:

Toate ingredientele se taie bucăţele şi se pun în blender, apoi se dă la viteză mare pentru a obţine un amestec omogen şi fin. Se consumă cât este proaspăt.

Băutură pe bază de papaya şi citrice:

Ingredientele necesare sunt:

2 banane

1 fruct papaya curăţat

1 portocală mare sau un grapefruit (se decojeşte şi se rupe în felii)

1 cană de spanac tocat

Jumătate de cană de apă

Mod de preparare:

Toate ingredientele se pun în blender şi se lasă până se mărunţesc perfect. Trebuie sa ştii că acest smoothie are şi efect laxativ.

Băutură pe bază de ţelină, morcov şi ananas:

Ingredientele necesare sunt:

1 tulpină de ţelină

1 limeta

1 felie de ananas

1 măr verde

2 morcovi

Jumătate de cană de apă sau lapte de cocos

Mod de preparare:

Toate ingredientele se taie bucăţele şi se pun în blender, apoi se dă la viteză mare pentru a obţine un amestec omogen şi fin.

Băutură pe bază de castravete, spanac şi varză kale:

Ingredientele necesare sunt:

1 castravete

1 cană de spanac

2-3 frunze de varză kale

Jumătate de tulpină de ţelină

1 morcov

1 bucată mică de sfeclă roşie

2 linguri de ghimbir pudră sau 1 lingură de ghimbir ras

Mod de preparare:

Toate ingredientele se taie bucăţele şi se pun în blender, apoi se dă la viteză mare pentru a obţine un amestec omogen şi fin.

Băutură pe bază de papaya, sfeclă roşie şi tărâţe de ovăz:

Ingredientele necesare sunt:

Lapte de ovăz sau de migdale sau de cocos

Jumătate de cană de papaya

Câteva tărâţe de ovăz

Jumătate de sfeclă roşie

1 kiwi

Jumătate de cană de apă

Mod de preparare:

Toate ingredientele se taie bucăţele şi se pun în blender, apoi se dă la viteză mare pentru a obţine un amestec omogen şi fin.

Beneficiile băuturilor din fructe şi legume

Smoothie-urile ajută la includerea fructelor şi legumelor în alimentaţie. Există şase categorii comune de fructe care conţin o varietate de vitamine şi minerale. Acestea sunt citricele, fructele de pădure, fructele tropicale, drupele (fructe cu miez cărnos şi un singur sâmbure), poamele (mere, pere, gutui) şi pepenii. Citricele, cum ar fi grapefruit, portocale, mandarine şi lămâi, conţin cantităţi crescute de vitamina C, potasiu şi folat, ce susţin sistemul imunitar şi sinteza de colagen. Fructele de pădure sunt bogate în antioxidanţi şi fitonutrienţi ce protejează organismul de boli. Fructele tropicale sunt surse de vitamina C, potasiu, folat, mangan. Drupele includ cireşe, caise, piersici, prune şi sunt surse de beta caroten, potasiu şi vitamina C, la fel ca poamele. Pepenii sunt, de asemenea, bogaţi în vitamina C, potrivit sfaturimedicale.ro.

De asemenea, smoothie-urile conţin şi fibre. Fibrele alimentare ajută digestia prin prevenirea constipaţiei şi susţinerea creşterii bacteriilor benefice din tractul digestiv. Aportul adecvat de fibre este legat de sănătatea digestivă şi risc redus de boli cronice, cum ar fi bolile de inimă şi diabetul de tip 2. Se recomandă un aport zilnic de cel puţin 38 g de fibre pentru bărbaţi şi 25 g pentru femei. Smoothie-urile oferă şi saţietate. Pulpa fructelor şi a legumelor nu se pierde şi smoothie-urile conferă saţietate. Pentru un aport mai mare de proteine, puteţi adăuga iaurt grecesc, spanac, proteine din cânepă sau migdale. Smoothie-urile, mai ales cele verzi, conţin ingrediente proaspete şi sănătoase. Aceste alimente pot reduce disconfortul gastric şi pot susţine digestia. Unele ingrediente din smoothie pot fi utile dacă suferiţi de sindromul de intestin iritabil şi alte probleme digestive.

Băuturile din legume şi fructe susţin şi sănătatea creierului, aportul de calciu şi au rol antioxidant.

