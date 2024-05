De ce nu avem un vaccin pentru toate bolile? Primul motiv e jenant

Deși vaccinurile au salvat milioane de vieți și au eradicat boli teribile, încă nu avem un scut împotriva tuturor infecțiilor. De ce? Ce obstacole stau în calea unui vaccin eficient chiar și împotriva unor boli extrem de cercetate, cum ar fi HIV, malaria, tuberculoza?

Mulți, urmărind evenimentele complexe din jurul aprobării primelor vaccinuri anti-Covid, trebuie să se fi întrebat: cum se face că nu avem un vaccin pentru fiecare infecție periculoasă?

Unele boli care pun în pericol viața, cum ar fi poliomielita și variola, au fost eradicate sau aproape eradicate datorită vaccinurilor. Imunizarea copiilor împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei, difteriei, tusei convulsive, tetanosului, varicelei, hepatitei A și B și a altor boli a contribuit la îmbunătățirea supraviețuirii copiilor.

În țările tropicale este acum posibilă vaccinarea împotriva febrei galbene, holerei, a formelor de meningită și encefalită, tifosului, dengue, rabiei.

Cu toate acestea, în 2020, după 40 de ani de cercetare neîntreruptă, încă nu avem un vaccin eficient împotriva HIV; și nu există niciunul la vedere împotriva bolii Lyme, Zika, virusului West Nile, hepatitei C, bolii cu virus Nipah și febrei cu virus Lassa. Nu există încă niciun vaccin împotriva malariei, care ucide 405.000 de persoane în fiecare an.

Misterele științei și obstacolele financiare: de ce nu avem vaccin pentru HIV, malarie sau tuberculoză?

Într-o lume ideală, investițiile în aceste instrumente care salvează vieți ar avea prioritate față de multe alte cheltuieli publice.

După cum se explică într-un articol mai vechi din New York Times, există în esență două obstacole principale.

Primul, cel mai jenant, este legat de economie. De obicei, este nevoie de un deceniu și de investiții de peste un miliard de dolari pentru a ajunge la un vaccin eficient. În căutarea unui vaccin contra Covid, investițiile de stat și private din întreaga lume au curs: urgența de a salva vieți și de a reveni la viața de dinaintea pandemiei a dus la un efort colectiv fără precedent. Dar nu întotdeauna se întâmplă așa. Cercetarea în domeniul vaccinurilor pentru boli comune în țările în curs de dezvoltare se poate baza adesea doar pe sprijinul organizațiilor filantropice.

În cazuri mai rare, obstacolul este mai degrabă științific decât economic - iar atunci când se întâmplă acest lucru, problema este mai greu de rezolvat. Unii viruși, cum ar fi cei ai HIV, gripei și hepatitei C, suferă mutații atât de rapide încât anticorpii dezvoltați ca răspuns la aceștia devin curând „vechi". Dacă în cazul gripei acest obstacol este rezolvat prin reformularea vaccinului în fiecare an, în cazul HIV nu ar fi necesar: virusul care provoacă SIDA suferă mutații într-o zi la fel de repede cum se schimbă virusul gripal într-un an.

Vaccinuri - arma salvatoare a omenirii? Provocări și speranțe în lupta împotriva bolilor

În general, atunci când este posibilă recuperarea completă a unei boli și dezvoltarea unei imunități naturale care durează o viață întreagă, atunci un vaccin este posibil. Malaria, HIV și tuberculoza scapă acestei reguli. Bacteria tuberculozei poate supraviețui în interiorul celulelor albe din sânge. Malaria poate lovi aceeași persoană de mai multe ori. HIV distruge sistemul imunitar și este un nonsens să credem că se poate dezvolta o imunitate naturală împotriva lui.

În cele din urmă, coronavirusurile au reprezentat până acum o țintă dificilă pentru cercetători, deoarece acestea pătrund în organism prin intermediul tractului respirator superior, care are o apărare imunitară specifică, aproape separată de restul corpului. În scopul imunizării, acestea pot fi comparate cu pielea, deoarece constituie o barieră fizică împotriva agenților patogeni.

Deși multe boli par invincibile, cercetătorii continuă să lupte.

