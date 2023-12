Specialiștii clujeni atrag atenția că refuzul vaccinării a dus la epidemia de rujeolă

Tot mai mult părinți au refuzat să își vaccineze copiii împotriva rujeolei, în ultimii 15 ani, atât la nivel național, cât și în județul Cluj.

Directorul Direcției de Sănă-tate Publică Cluj (DSP) Mihai Moisescu-Goia spune, pentru monitorulcj.ro, că din păcate s-a ajuns de la o acoperire vaccinală de 90-92%, la nivelul județului Cluj și la nivel național, la 75% sau sub 75%. Prin urmare, nu ar trebui să ne mire situația epidemică actuală.

Cum s-a ajuns aici?

Directorul DSP Cluj menționează implicațiile și cauzele acestei epidemii de rujeolă. „Referitor la situația rujeolei, la nivelul județului Cluj, sunt cele 192 de cazuri din care confirmate - 163, și cazuri probabile pe considerente clinice și epidemiologice - 29, toate aceste cazuri s-au înregistrat în perioada 1 februarie - 6 decembrie 2023. La nivel național este de ieri (n.red marți) scos ordinul care declară epidemie de rujeolă, ceea ce ne dă posibilitatea să facem o schemă de vaccinare modificată. Dacă actualmente se vaccinează de la vârsta de 12 luni - prima doză, iar una la vârsta de 5 ani, în cadrul unei epidemii de rujeolă putem lua măsura de vaccinare a copiilor de la vârsta de 9-11 luni cu primă doză, considerată doza 0, după care, de la împliniraea vârstei de 12 luni se face doza următoare din program care se ia în considerare la acoperire vaccinală, urmând ca a vârsta de 5 ani să se facă rapelul. De asemenea, putem face și acoperire vaccinală pentru a recupera acei restanțieri care au vârsta între 1 și 4 ani și sunt nevaccinați, precum și a acelor copii între 5 și 14 ani care nu au fost vaccinați sau au o schemă incompletă cu vaccinul ROR.



Acest ordin ne dă posibilitatea de a face campanii suplimentare și de a crește gradul de acoperire vaccinală, având în vedere că la o acoperire sub 75% apar condițiile și premisele apariției unei epidemii. Ceea ce s-a și întâmplat, având în vedere că la nivel național, acoperirea vaccinală cu a doua doză de vaccin ROR este de 67%, au apărut cazuri care au dus la apariția epidemiei”, a spus Mihai Moisescu-Goia.

Cifre îngrijorătoare

Situația actuală nu e deloc liniștitoare, mai atrage atenția Mihai Moisescu-Goia.

„Totuși, 192 de cazuri, într-o perioadă de 10 luni e mult.

Mai ales în condițiile desfășurării la nivel național a unui program de imunizări care e asigurat de Ministerul Sănătății gratuit, implemntat de medicii de familie, deci vaccin este asigurat. Este o reticență la vaccinare, ceea ce a dus la scăderea în ultimii 15 ani a acoperirii vaccinale, am avut acoperire vaccinală de 90-92%, la rujeolă, la nivelul județului Cluj, dar și la nivel anțional. Am ajuns în situația de a avea 75% sau sub 75%, ceea ce a creat premisele pentru apariția cazurilor epidemice de rujeolă. Să nu uităm că rujeola, pojarul poate evolua ușor, dar este teoretic prevăzut că un caz din o mie poate avea o evoluție severă, chiar letală, poate da complicații de tip pneumonie, poate da complicații de tip afectarea sistemului nervos central, și toate aceste elemente pot duce la creșterea severității evoluției naturale a bolii, mai ales în lipsa intervenției medicale și a vaccinării. Să nu uităm că vaccinul ROR înseamnă (e împotriva n.re) rujeolă, rubeolă, oreon”, a subliniat directorul DSP Cluj.

Lipsa vaccinării, „rețeta” sigură pentru epidemie



Mihai Moisescu-Goia a completat că se fac demersuri pentru s schimba lucrurile:

„(...) Aceste lucruri trebuie știute. Lipsa vaccinării creează premisele apariției , evoluției epidemice, ceea ce se și vede.

În ultimii aproximativ 15 ani este o tendință de scădere a acoperirii vaccinale prin creșterea refuzului vaccinului, făcând abstracție de faptul că au fost perioade în care vaccinul nu a fost asigurat în mod continuu. Dar și când a revenit, la recuperare nu am avut prezență de sută la sută. Se fac demersuri și acțiuni tocmai în ideea de a crește acest grad de recuperare a restanțierilor la vaccinare și de a crește acoperirea vaccinală, astfel încât să nu mai avem riscul de apariție a cazurilor epidemice”.



Mihai Moisescu-Goia atrage, totodată, atenția că, nu e cazul să stăm relaxați, pentru că vorbim, totuși de o epidemie.

„Este grav (situația de la nivelul județului Cluj), pentru că în loc să stăm acum liniștiți, iar copiii să meargă în colectivități liniștiți, pentru a fi instruiți, avem acest risc, există acum riscul de a-i ține acasă din cauza că fac rujeolă. În loc să fie vaccinați, fac rujeolă și se expun la o evoluție naturală care nu poate fi previzionată, nu poate fi previzionat care va fi forma de boală pe care o dezvoltă copilul.

E o epidemie de rujeolă și e un fenomen epidemic, nu e ceva care să ne permită o relaxare. Trebuie să fim conștienți și să ne prezentăm la medicul de familie pentru a ne programa și a primi vaccinul”, a mai spus el.

