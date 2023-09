Peste 1500 de farmaciști s-au adunat la Cluj, la Congresul Național de Farmacie. Rector UMF Cluj: „Trebuie să tratăm mai mult pacientul și mai puțin boala”

De la inteligență artificială și medicină personalizată, până la conferințe despre plante medicinale, substanțe de abuz și design-ul medicamentelor. Peste 1500 de farmaciști și specialiști s-au adunat la Cluj pentru Congresul Național de Farmacie.

Peste 1.500 de farmaciști și specialiști au venit la Congresul Național de Farmacie de la Cluj-Napoca / Foto 1: monitorulcj.ro. Foto 2: Facebook - Emil Boc

Peste 1500 de farmaciști și specialiști în domeniul sănătății participă la cel mai important eveniment dedicat comunității farmaceutice din România, Congresul Național de Farmacie 2023 - ediția a XIX-a, care are loc în perioada 27 - 29 septembrie 2023 în Cluj-Napoca.

Tema acestei ediții este „Farmacia azi: de la tradiție la interdisciplinaritate și inteligență artificială”. În cadrul celor cele trei zile vor fi abordate mai multe subiecte de actualitate din domeniul farmaceutic.

Printre acestea se numără:

„Inteligența artificială în descoperirea medicamentelor și biologia computațională: starea actuală, succese și capcane”,

„Individualizarea terapiei medicamentoase”,

„Designul medicamentului – sinteză, analiză și inovare”,

„Plantele medicinale – actualități în cercetare și utilizarea terapeutică”,

„Substanțele de abuz – abordări actuale și noi provocări„

„Echilibrul nutrițional în contextual secolului XXI”.

Ce alte subiecte vor fi dezbătute în cadrul congresului, precum și programul complet puteți afla de aici.

De la stânga la dreapta: farm. dr. Răzvan Mihai Prisada, președintele ANMDM, Prof. dr. Anca Buzoianu, rectorul UMF Cluj-Napoca, prof. dr. farm. Dumitru Lupuliasa, Președintele Societății de Științe Farmaceutice din România și prof. dr. Gianina Crișan, Decanul Facultății de Farmacie, UMF Cluj. / Foto: monitorulcj.ro

Crearea de noi medicamente, cu ajutorul inteligenței artificiale

Invitatul special al acestei ediții este dr. Andreas Bender, profesor de informatică moleculară la Universitatea din Cambridge, coordonator al grupului Center for Molecular Informatics, Department of Chemistry. Grupul de cercetare coordonat de profesorul Andreas Bender lucrează la aplicarea și dezvoltarea metodelor de analiză a datelor, a învățării automate și a implicãrii inteligenței artificiale în domeniul design-ului de noi medicamente. Aceste abordări se concentrează pe înțelegerea activității biologice a unor noi molecule terapeutice și clasificarea bolilor, pe minimizarea toxicității, îmbunătățirea siguranței și susținerea selecției sau designului compușilor.

Dr. Andreas Bender, profesor de informatică moleculară la Universitatea din Cambridge / Foto: UMF Cluj

Principalele direcții de cercetare propun o abordare multidisciplinară în domeniul designului de noi substanțe medicamentoase. Mai exact, analiza modului de acțiune a compușilor medicamentoși și prezicerea țintei, modelarea amestecurilor de compuși bioactivi și de medicamente tradiționale, integrarea datelor chimice sau biologice pentru caracterizarea acțiunii acestor molecule și a bolii sau prezicerea toxicității diverșilor compuși.

„Inteligența Artificială a pătruns în toate domeniile, ca urmare și în domeniul farmaceutic. Și în cadrul cursurilor introducem tot mai multe noțiuni în care se utilizează și inteligența artificială. Dacă ne referim la digitalizare, Farmacia s-a digitalizat foarte mult în ultimii ani și în ceea ce privește platformele de transmitere a rețetelor către Casa de Asigurări, în cercetare la fel se fac studii de andocare moleculară, de drug design prin inteligență artificială... Avem colective de cercetare care lucrează în acest domeniu sau în colaborare. Și profesorul Bender colaborează cu un grup de cercetare de la unviersitatea noastră”, a declarat, pentru monitorulcj.ro, prof. dr. Gianina Crișan, Decanul Facultății de Farmacie, UMF Cluj-Napoca.

Dr. Crișan îi sfătuiește pe farmaciști să aleagă temele care li se par interesante și care îi vor ajuta în profesie, având în vedere că în cadrul congresului sunt organizate conferințe pentru fiecare orientare profesională din domeniul farmaceutic, fie că vorbim de farmacia clinică, farmacia comunitară sau de specialiștii care lucrează într-un laborator de analiză sau în cercetare.

Prof. dr. Gianina Crișan, Decanul Facultății de Farmacie, UMF Cluj / Foto: Facebook - Emil Boc

Medicina personalizată, viitorul în sănătate

La congres participă și rectorul Universității de Medicină și Farmacie, prof. dr. Anca Dana Buzoianu, ca invitat. În cadrul conferinței de deschidere a congresului, rectorul UMF Cluj a aplaudat munca colegilor farmaciști, care au un rol esențial în activitatea de cercetare, dar a pus accent și pe importanța medicinei personalizate, despre care se discută la evenimentele organizate în cadrul congresului.

Prof. dr. Anca Buzoianu consideră că a venit timpul să ne uităm altfel la viitor și prin medicina personalizată specialiștii să poată trata „mai mult pacientul și mai puțin boala”:

„Facultatea de Farmacie, care este printre cele mai bune din România, are un colectiv tânăr și foarte inimos și reprezintă vârful nostru de lance în cercetarea farmaceutică, și nu numai, pentru că există o colaborare foarte bună între colegii de la Farmacie, colegii de la Medicină. Cercetările interdisciplinare au pus baza multor proiecte de cercetare. Universitatea noastră are cel mai mare număr de proiecte de cercetare din țară. La această poziție onorantă, colegii de la Facultatea de Farmacie au o contribuție esențială și aș remarca modernizarea în ultimii ani a întregii activități la Farmacie, adaptarea la timpurile moderne, modificările curriculare care transformă, practic, farmacistul și îl adaptează la cerințele de sănătate de astăzi. Îi felicit pe colegi pentru asta. Am fost printre primii din țară care, atunci când s-a hotărât că vaccinarea antigripală poate să aibă loc și în farmacii, au răspuns foarte prompt la cursurile organizate pentru acest scop. Îi prețuiesc foarte mult și sunt nu numai ca parte integrantă a universității, ci colectivul cel mai vrednic în activitatea de cercetare.

Am avut o conferință despre medicina personalizată, care am dori să reprezintă viitorul în medicină. Cred cu tărie că în viitor trebuie să tratăm mai mult pacientul și mai puțin boala. Sunt aproape convinsă că va fi un congres de succes. Este interes, este foarte multă lume”, a declarat Anca Buzoianu.

Prof. dr. Anca Buzoianu, rectorul UMF Cluj-Napoca, la deschiderea Congresului Național de Farmacie / Foto: Emil Boc - Facebook

Despre repoziționarea farmacistului în sistemul de sănătate și depistarea precoce a diabeticilor

În acest an, Congresul Național de Farmacie organizat la Cluj-Napoca aduce o mulțime de noutăți și teme de interes în domeniul farmaceutic. Între acestea se numără și modalități prin care starea de sănătate a pacientului poate fi îmbunătățită, odată cu reducerea cheltuielilor suplimentare ale acestuia.

„Cursurile pre-congres au fost extrem de importante, axându-se pe principii de bază și aplicații în industria farmaceutică (un evantai extrem de generos), noi molecule și metode moderne în contracararea rezistenței la infecțioase - un subiect care necesită multă atenție și care a generat mereu discuții constructive, dar și cu multe semnale de alarmă (…) Ne îndreptăm spre ceea ce înseamnă modern: modelarea proceselor farmacocinetice. În viața unui medicament sunt câteva etape extrem de importante, cum ar fi cel legat de mișcarea moleculelor în organism din forma farmaceutică până e absorbită și ajunge să-și demonstreze activitatea terapeutică… sunt niște pași extrem de importanți care trebuie urmăriți pentru fiecare moleculă în parte. Aș spune ceva foarte banal. Chiar dacă în discuțiile pe care le avem spunem: este solubilă, puțin solubilă sau insolubilă - pare un lucru foarte simplu, în realitate în spatele fiecărei afirmații de genul ăsta înseamnă căutare de soluții astfel încât dacă molecula a dovedit în preclinic că ar putea fi un potențial medicament, molecula respectivă să fie ajutată să ajungă în concentrație cât mai mare acolo unde trebuie. Un segment al congresului important este și cel legat de servicii farmaceutice. În momentul de față suntem în derularea unui exeriment extrem de important legat de depistarea precoce a pacienților care intră în profilul de diabet. Este un lucru extrem de important, pentru că a descoperi înainte de declanșarea propriu-zisă înseamnă, pe de-o parte, stare de sănătate mai bună și înseamnă și cheltuieli suplimentare scăzute”, a punctat prof. dr. farm. Dumitru Lupuliasa, Președintele Societății de Științe Farmaceutice din România.

Evenimente la Opera Națională din Cluj-Napoca, în cadrul Congresului Național de Farmacie / Foto: monitorulcj.ro

De asemenea, în cadrul acestei ediții se pune accent și pe repoziționarea farmacistului în sistemul de sănătate:

„Fiecare farmacist are de unde să aleagă. Sunt temele de interes, toate fiind în noutate. Există un modul întreg dedicat serviciilor farmaceutice și, de fapt, vorbim despre repoziționarea farmacistului în cadrul sistemului de sănătate. Repoziționarea farmacistului și farmaciei ca profesie, nu ca unitate, în cadrul a ceea ce înseamnă servicii de sănătate și să nu mai fim segmentați. Segmentarea aparține istoriei, dar așa eram obișnuiți să facem școala pe vremuri: fiecare trebuia să fie bun la toate, dar niciodată nu le legam între ele. Lucrurile astea nu mai stau așa”, a explicat farm. dr. Răzvan Mihai Prisada, președintele ANMDM din România.

La eveniment sunt prezenți decanii facultăților de farmacie din România și Republica Moldova, speakeri internaționali din Belgia, Danemarca și Marea Britanie, precum și reprezentanți din Ministerul Sănătății, Brigada Antidrog, Academia Română, Academia de Științe Medicale, Academia Oamenilor de Știință din România și Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România.

Cea de-a XIX-a ediție a Congresului Național de Farmacie este organizată de Societatea de Științe Farmaceutice din România și Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

