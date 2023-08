Rectorul UMF Cluj nu este de acord cu unificarea universităților: „Nu prin comasare crește performanța”

Rectorul UMF Cluj, Anca Dana Buzoianu, nu este de acord cu rectorul UBB, Daniel David, care a susținut că universitățile ar trebui unificate.

Anca Buzoianu, rectorul UMF Cluj, nu este de acord cu unificarea universităților / Foto: Facebook - Anca Dana Buzoianu

România nu mai are nicio universitate în Top 1000 în clasamentul internațional Shanghai (ARWU) din 2023, în condițiile în care Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) „nu a mai putut compensa singură erori și indecizii majore în politicile academice naționale”, transmitea UBB într-un comunicat de presă în urmă cu două zile.

În ultimii trei ani, UBB Cluj a fost singura universitate care a reprezentat România în rankingul Shanghai (ARWU). În acest context, rectorul UBB Daniel David a susținut că ieșirea din acest clasament nu s-ar fi întâmplat dacă universitățile erau unite:

„Am avertizat asupra acestui lucru de mai mulți ani, dar nu s-au luat măsuri la nivel național. Și nu mă bucur că am avut dreptate! Nu este plăcut ce voi spune, dar este adevărat și numai așa putem fi raționali în deciziile care ar trebui luate în viitor!





Structural: Noi am păstrat în țară arhitectura academică stabilită de reforma comunistă din 1948. Spre exemplu, dacă din universitățile tradiționale nu se separa atunci medicina sau dacă am fi corectat această denaturare la timp după Revoluția din 1989, astăzi România avea cel puțin trei universități în acest ranking (pornind de la universitățile istorice din București/Cluj-Napoca/Iași, dar și din alte centre universitare deja cu tradiție). Asta pentru că domeniul biomedical este cel în care se publică și se citează cel mai mult. Universitățile din Belgrad (Serbia), Lubliana (Slovenia), Zagreb (Croația), Vilnius (Lituania) etc. sunt incluse în rankingul Shanghai pentru că sunt cu adevărat comprehensive (incluzând pe lângă științele universitare clasice și medicina și alte componente complexe de inginerie/tehnologie). Modele în care universitățile comprehensive nu au și componenta biomedicală, mai există, dar sunt rare în peisajul academic internațional.

Vorbim uneori în programele guvernamentale de concentrări academice, dar când este să unim universități sau universități cu institute găsim mereu contraargumente (cele mai multe puerile la o analiză serioasă), adesea pentru protejarea unor interese locale sau personale. Franța și Ungaria au concentrat resurse academice și astfel au prezențe adecvate în clasament”, a transmis rectorul UBB, Daniel David.

Despre acest subiect a vorbit și rectorul UMF Cluj, Anca Dana Buzoianu, care nu este de acord cu unificarea universităților. Rectorul UMF Cluj este de părere că nu așa se face performanța: „Trebuia să spună cineva că nu prin comasare crește performanța. Ci prin strategii coerente, pe termen lung și finanțare adecvată a cercetării. Chiar și din resurse proprii, așa cum facem la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu”, a spus rectorul UMF Cluj, Anca Dana Buzoianu, pe pagina de Facebook.

