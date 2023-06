UMF Cluj, alături de universități europene de top, în Stockholm. Studenții clujeni și cei străini au căutat soluții inovatoare pentru tinerii cu boli mintale

UMF „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a participat la reuniunea consorțiului Universităților Europene NeurotechEU, de la Stockholm.

Delegația UMF Cluj, la Stockholm / Foto: UMF Cluj

Karolinska Institute, una dintre cele mai prestigioase universități de medicină din lume, a organizat, în perioada 30 mai - 1 iunie 2023, la Stockholm, Suedia, cea de-a cincea întâlnire a rectorilor universităților partenere în cadrul alianței universitare europene NeurotechEU – The European University of Brain and Technology.

La întâlnire a participat și delegația Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

„Universitățile Europene sunt alianțe ale instituțiilor de învățământ superior din întreaga Europă, care cooperează în domeniul educației, cercetării și inovării în beneficiul studenților, al cadrelor didactice și al societății. Un total de 44 de alianțe ale Universităților Europene reunesc, în prezent, 340 de instituții de învățământ superior din 31 de țări”, potrivit UMF Cluj.

Studenții de la universitățile din consorțiu vor avea diplome comune

În cadrul reuniunii de la Stockholm, s-au dezbătut aspecte importante pentru consolidarea cooperării între universitățile din cadrul consorțiului și dezvoltarea acestuia, pentru crearea unui model de guvernanță instituțională și interinstituțională. De asemenea, s-a dezbătut viziunea studenților din cadrul NeurotechEU, aplicarea strategiilor potrivite pentru implicarea acestora în realizarea obiectivelor propuse, precum și îmbunătățirea mobilității studenților, a cercetătorilor, a cadrelor didactice și a personalului administrativ.

„În calitate de membră a acestei alianțe universitare de prestigiu, universitatea noastră beneficiază de o serie de oportunități, ce vor veni atât în sprijinul studenților noștri, cât și al cadrelor didactice și al cercetătorilor. Un element important îl constituie faptul că, fiecare în parte, vom beneficia de expertiza tuturor universităților membre și vom completa activitățile pe care le are fiecare universitate, atât în ceea ce privește educația, cât și cercetarea. Împreună, vom crea noi programe educaționale, iar studenții de la universitățile din cadrul acestui consorțiu vor avea diplome comune - joint diplomas”, a transmis prof. dr. Anca Dana Buzoianu, rectorul Universității de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca.

Întâlnirea de la Stockholm a reunit rectori, prorectori, decani, cercetători, studenți și manageri de proiect ai celor zece universități partenere în cadrul consorțiului NeurotechEU: Karolinska Institute (Suedia), Universitatea Radboud (Olanda), Universitatea Oxford (Marea Britanie), Universitatea din Bonn (Germania), Universitatea Miguel Hernández (Spania), Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, Universitatea Boğaziçi (Turcia), Universitatea din Debrecen.

Implicarea UMF Cluj în NeurotechEU / Foto: UMF Cluj

Evenimentul de la Karolinska Institute a fost unul amplu, în aceeași perioadă organizându-se încă două manifestări găzduite de aceeași instituție:

StratNeuro Retreat – 29-30 mai 2023

Acest eveniment se desfășoară anual și se adresează exclusiv cercetătorilor în neuroștiințe din rețeaua StratNeuro, de la Karolinska Institute, Umeå University și Royal Institute of Technology din Suedia. Șef lucr. dr. Ciprian Tomuleasa și conf. dr. Sergiu Șușman, cercetători la UMF „Iuliu Hațieganu”, au participat la conferințele și sesiunile de lucru din cadrul acestei manifestări, susținute de cercetători de top și experți în neuroștiințe.

NeurotechEU Hackathon: Exploring Mental Health Solutions – 31 mai - 1 iunie 2023

Acest eveniment a reunit studenți și cercetători de la diferite universități europene, pentru a colabora și a aborda o provocare complexă și cu multiple fațete din domeniul sănătății mintale. Organizat în colaborare cu Openlab Stockholm, un centru de cercetare axat pe inovare socială, evenimentul s-a dovedit a fi o ocazie unică pentru participanți de a-și valorifica expertiza și creativitatea pentru a găsi soluții inovatoare pentru provocările din domeniul sănătății mintale.

Provocarea hackathonului din acest an a fost de a găsi o modalitate de a sprijini tinerii adulți cu boli mintale în stadiu incipient să se autoevalueze și/sau să adopte instrumente și servicii de sănătate bazate pe tehnologie, pe termen lung și în mod durabil.

Hackthon-ul la care au participat studenții clujeni / Foto: UMF Cluj

De la UMF „Iuliu Hațieganu” au participat 4 studenți și doctoranzi, care au fost repartizați în echipe mixte, cu studenți de la universitățile membre în consorțiu: Sara Berci, Olivia Verisezan Roșu, Hanna Dragoș și Beni Lehel.

Hackathon-ul a cuprins o sesiune de brainstorming, care a fost ghidată de experți și profesioniști din industrie. Echipele au folosit principii de design thinking pentru a accelera idei inovatoare. Participanții și-au filtrat ideile printr-un proces iterativ pentru a se pregăti, apoi, pentru prezentarea finală de la sfârșitul hackathon-ului. Hackathon-ul NeurotechEU a demonstrat puterea de transformare a colaborării interdisciplinare dintre neuroștiințe și tehnologie în revoluționarea asistenței medicale pentru sănătatea mintală.

