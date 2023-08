Medici de elită la cea de a 3-a ediție a cursului de Uro-Oncologie Robotică la Spitalul Medicover Cluj (P)

Medici de elită din țară și din străinătate vor participa în perioada 1-2 Septembrie la cea de a 3-a ediție a Cursului de Uro-Oncologie Robotică organizat de Spitalul Medicover Cluj.

Conf. Dr. Bogdan Petruț, medic primar Urologie

Tehnologia robotică DaVinci necesită o pregătire riguroasă și o experiență semnificativă din partea chirurgului, iar prin astfel de inițiative susținem colaborarea între profesioniști, una dintre condițiile fundamentale pentru îmbunătățirea calității actului chirurgical, în favoarea pacientului.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, cancerele urologice sunt a cincea cea mai frecventă formă de cancer la bărbați si a doua cauză de mortalitate prin cancer după cancerul bronopulmonar. În România, mortalitatea prin cauze tratabile este de peste două ori mai mare decât media UE și include decesele cauzate de cancer de prostată, patologie care poate fi tratată. Tratamentul chirurgical al cancerelor urologice prin tehnica minim invazivă oferă o serie de avantaje față de alte tehnici chirurgicale: rezecții mai precise și radicale, timpi de recuperare reduși, mai puține complicații, risc mai mic de sângerare și infecție, durere postoperatorie mai mică.

Acuratețea intervențiilor chirurgicale în afecțiunile uro-oncologice

Precizia superioară facilitată de tehnologia 3D a făcut ca acuratețea intervențiilor chirurgicale în cazul afecțiunilor uro-oncologice să aibă rezultate deosebite atunci când tehnologia DaVinci este utilizată ca interfață între medic și pacient. Fiind o tehnologie de ultimă generație, pentru medici este foarte importantă perfecționarea, îndeosebi atunci când curba de învățare este mai lentă și necesită multe ore de practică.

Pentru a facilita o experiență de învățare cât mai rapidă, cursul va cuprinde prezentări si discuții active cu experții în legătură cu problemele actuale în chirurgia oncologica minim invaziva, 4 intervenții transmise din blocul operator cu posibilitate de interacțiune live cu echipa operatorie.

De asemenea, un robot cu două console va fi disponibil pentru exerciții și simulări accesibile pentru cursanții participanți.

Medici urologi cu experiență internațională

Ne dorim ca participanții să beneficieze de cele mai recente practici din domeniu, de aceea, printre invitați se numără medici urologi cu experiență internațională, Prof. Dr. Thomas Bschleipfer, Universitatea Justus-Liebig din Giessen sau Dr. Stefano Puliatti de la Universitatea din Modena.

Prof. Dr. Thomas Bschleipfer, medic urolog german și profesor la Universitatea Justus-Liebig este un expert în domeniul uro oncologiei minim invazive, urologiei funcționale, uro-ginecologiei, cistitei interstițiale/sindromul durerii vezicii urinare (IC/BPS) și sindromul prostatei benigne (BPS).

Dr. Stefano Puliatti este un expert în utilizarea robotului Da Vinci în tratamentul cancerului de prostată și de vezică urinară. Este șeful secției de urologie a Spitalului Universitario di Modena și director al Centrului de Excelență pentru Chirurgia Robotică.

Conf. Dr. Bogdan Petruț, medic primar Urologie despre Cursul de Uro-Oncologie Robotică:

“Chirurgia robotică, rezultatul evoluției tehnologiei moderne cu aplicabilitate în urologia oncologică a țintit din start segmentul de elită a chirurgiei oncologice. Datorită acumulării unei experiențe semnificative în utilizarea robotului DaVinci am decis crearea unor oportunități pe care noi nu le-am avut când am învățat chirurgia robotică de învățare și antrenament aici la noi în țară. Prin simbioza creată între Spitalul Medicover, Sofmedica (reprezentantul producătorului robotului în România) și Universitatea de Medicină și Farmacie din Cluj a fost posibilă organizarea acestor cursuri prin care tinerii medici pot să beneficieze de cursuri și antrenamente, pot să utilizeze și să simtă cu mâinile lor cum este să operezi și să manipulezi acest robot chirurgical. În plus au ocazia să întâlnească experți invitați cu care sperăm să legăm relații profesionale dar și personale în scopul de a face chirurgia robotică mai accesibilă tinerei generații de la noi din țară. Personal nu mai văd chirurgia robotică un lux, ci un instrument care ar trebui folosit zilnic acolo unde situația o cere în operațiile pentru tumorile aparatului urinar.”

Conf. Dr. Bogdan Petruț, medic primar Urologie, despre intervențiile robotice efectuate în spital:

“În cadrul Spitalului Medicover Cluj abordăm patologii uro-oncologice complexe, chirurgia robotică fiind folosită în tratamentul tumorilor renale, unde o proporție covârșitoare de nefrectomii parțiale sunt efectuate în ischemie zero (fără întrerupere a circulației sangvine la nivel renal în timpul manevrei de excizie tumorală și reconstrucție renală). Alte intervenții de top sunt prostatectomia radicală sau exciziile de vezică urinară cu reconstrucție vezicală din intestin subțire.”

Pentru mai multe informații și programări

Call Center: 0264 - 933

Programari online: https://programare.medicover.ro/spital-cluj

Despre Medicover România

Din 1995, Medicover România a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de pe piața serviciilor de sănătate private, cu o rețea de 41 de clinici în București și în țară, 5 spitale generaliste: în București, Cluj-Napoca, Oradea și Craiova, 28 de cabinete on-site și peste 250 de unități medicale partenere. Spitalele Medicover corespund celor mai înalte standarde medicale și deservesc o gamă largă de specialități medicale și chirurgicale.

Medicover România face parte din Medicover, companie internațională de servicii medicale și de diagnostic, înființată în 1995. Medicover operează o rețea extinsă de clinici, spitale, facilități de îngrijire specializată, laboratoare și centre de recoltare. Piețele principale ale Medicover sunt Polonia, Germania România și India. În 2022, Medicover a înregistrat venituri totale de 1.510 milioane de euro, având peste 44.000 de angajați. Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.medicover.com

