Dr. Adrian Bartoș, Spitalul Medicover Cluj: În mâinile unei echipe experimentate, chirurgia robotică poate avea un impact major în abordarea tumorilor abdominale (P)

Dr. Adrian Bartoș este medic primar chirurgie generală și face parte din echipa chirurgicală a Spitalului Medicover Cluj.

Dr. Adrian Bartoș, Spitalul Medicover Cluj

A participat la numeroase stagii de pregătire și perfecționare la universități și institute specializate din Germania, Olanda, Franța și Italia, obținând competențe naționale și europene în ultrasonografie generală și intervențională, chirurgie laparoscopică – tehnici avansate, chirurgie robotică, chirurgie hepato-bilio-pancreatică și chirurgie oncologică.

Cu abilități profesionale recunoscute european și în SUA prin obținerea titlurilor de Fellow of European Board of Surgery (FEBS) și Fellow of American College of Surgeons (FACS) și prin activitatea profesională ce cuprinde peste 5.000 intervenții chirurgicale efectuate ca și operator principal (2013-2022) în domeniul chirurgiei hepato-bilio-pancreatice, chirurgiei oncologice, chirurgiei minim-invazive și a chirurgiei digestive, dr. Bartoș susține dezvoltarea continuă în domeniul chirugiei, cercetarea și, foarte important, munca în echipă.

Sunteți specializat în chirurgia hepato-bilio-pancreatică. Ce v-a determinat să alegeți această direcție?

Nu aș spune doar ‘’specializat’’. Este vorba de pasiune și preocuparea continuă pentru acest domeniu. Bolile în care este afectat pancreasul, ficatul și căile biliare au reprezentat un subiect aproape de sufletul meu, încă de la începutul carierei mele profesionale, lucru pe care am încercat să-l insuflu și echipei mele.

Este un domeniu mai dificil, cu care am avut șansa să mă familiarizez încă din anii de rezidențiat, prin intermediul serviciului în care am lucrat (Clinica Chirurgie III, Cluj-Napoca) și al mentorilor care mi-au ghidat pașii.

De aici, drumul a continuat natural, reușind să pun cărămidă cu cărămidă, alături de echipa de medici rezidenți ce m-a însoțit și prin supraspecializările pe care le-am realizat și experiența pe care am dobândit-o în timp, toate ducând la un domeniu în care am simțit că putem aduce ceva în plus, că putem progresa spre binele pacienților.

În domeniul cercetării, atât de important pentru o specialitate dinamică precum cea a dumneavoastră, o axă principală este diagnosticul și tratamentul tumorilor digestive. Care a fost motivația din spate? Ce v-a determinat să fiți preocupat și de chirurgia robotică?

Tumorile digestive sunt o realitate a prezentului, incidența crescând o dată cu schimbarea obiceiurilor alimentare și noxele din jurul nostru. Din păcate, studiile de specialitate arată că probabilitatea ca o persoană născută după anii ‘80 să dezvolte o astfel de tumoră digestivă este de 2-3 ori mai mare în comparație cu una născută în anii ‘50. Totul ține de un cumul de factori, dintre care unul important este consumul zilnic de produse alimentare procesate, alături de alte elemente patogene.

Important este că astfel de tumori pot fi diagnosticate din timp și se pot trata inclusiv minim-invaziv, în funcție de cât de avansată este boala neoplazică. Totul depinde de noi ca pacienți și de noi ca sistem medical, de profesioniștii din sănătate.

Cercetarea în domeniu este esențială tocmai pentru a îmbunătăți și valida constant rezultatele chirurgiei oncologice, începând cu diagnosticul precoce și complet și terminând cu tratamentul optim, inclusiv cel minim-invaziv, laparoscopic sau robotic.

Acest ultim domeniu, cel al chirurgiei robotice, reprezintă un pas deosebit de important în chirurgia oncologică, îmbunătățind major modalitatea de abordare și precizia cu care un chirurg poate aborda o tumoră abdominală.

Ați avut un mentor care v-a influențat în mod semnificativ cariera?

După cum am menționat, am avut șansa să îmi desfășor stagiile de rezidențiat într-un centru de excelență în domeniul chirurgiei digestive, Clinica Chirurgie III, devenită ulterior Institutul de Gastroenterologie-Hepatologie ‘’Prof. Dr. Octavian Fodor’’, Cluj-Napoca.

Aici, sub îndrumarea regretatului Prof. Dr. Sergiu Duca s-au pus bazele chirurgiei laparoscopice din România, încă din anii ‘90. Am fost norocos și onorat să fiu ‘’influențat’’ pozitiv, învățat și îndrumat de personalități în domeniu, din IRGH, chirurgi experimentați ce m-au învățat primii și următorii pași în chirurgie: Prof. Dr. Cornel Iancu, Dr. Ovidiu Bălă, Prof. Dr. Nadim Al Hajjar, Prof. Dr. Cosmin Puia.

O altă personalitate ce mi-a marcat pozitiv și semnificativ cariera în chirurgia hepatică este Prof Dr. Irinel Popescu, model exemplar pe care l-am urmat toți cei ce am iubit chirurgia hepato-bilio-pancreatică.

Indiferent dacă stagiile din străinătate mă duc și la rememorarea unor nume deosebit de importante de la care evident că am avut numai de învățat și în fața cărora mă voi înclina mereu (Prof. Dr. Guido Torzilli, Milano; Prof. Dr. Markus Buchler, Germania; Prof. Dr. Rene Adam, Paris; Prof. Dr. Jurgen Weitz, Germania; etc.), eu tot o să îmi amintesc cu nostalgie un lucru esențial pe care l-am învățat, printre multe altele, de la Prof. Dr. Cornel Iancu: pentru un chirurg este mai important “să știe momentul când să nu opereze decât să știe când să opereze”, acest concept subliniind practic complexitatea acestui domeniu al chirurgiei oncologice, în care decizia terapeutică este complexă și trebuie luată deopotrivă cu mintea și cu inima.

Recent v-ați specializat și în chirurgia oncologica robotică. De ce v-ați dorit să alegeți această formare?

Această specialitate a completat activitatea mea constantă și preocupările de dezvoltare în chirurgia minim-invazivă. Este simplu: dorința de a oferi pacienților cea mai avansată tehnică, cu scopul unei recuperări mai rapide, a unor rezultate oncologice optime și a unei supraviețuiri pe măsură, m-a făcut să fiu interesat și de dezvoltarea acestui domeniu împreună cu echipa pe care o coordonez.

Faptul că avem o experiență vastă în chirurgia laparoscopică a făcut ca trecerea spre abordarea robotică să fie facilă și naturală.

Când și în ce tipuri de patologii este recomandat să alegem chirurgia robotică?

Categoric, impactul major pe care chirurgia robotică îl poate aduce la ora actuală, în mâinile unei echipe experimentate, este legat, atunci când vorbim de chirurgie abdominală, de tumorile colo-rectale, tumorile gastrice și patologia benignă și malignă hepato-bilio-pancreatică.

Practic, orice operație ce are ca scop să trateze o patologie abdominală, a tractului digestiv, a unui organ cavitar sau parenchimatos sau chiar a peretelui abdominal (hernie, eventrație) poate fi reprodusă robotic, cu avantajele bine cunoscute ale acestei abordări.

Să nu uităm totuși că indicația operatorie se face în funcție de mulți factori: stare generală, extensia bolii, indice de masă corporală, etc. În această idee, hotărârea optimă pentru pacient se va lua doar în urma unui examen clinic și a unei decizii multidisciplinare, după situație.

Care sunt beneficiile chirurgiei robotice în comparație cu alte tehnici chirurgicale?

Aportul major este adus de tehnologia avansată care îmbunătățește mult detaliile din câmpul operator și precizia manoperelor chirurgicale. Ca să facem o analogie, este ca și cum chirurgul ar opera la microscop.

Detaliile anatomice vizualizate augumentat (mărit de până la 10 ori) și tridimensional real, alături de libertatea articulațiilor robotice ce permit 7 axe de mișcare, pot asigura un act chirurgical superior atunci când echipa chirurgicală este corespunzătoare.

Și aici mă refer la o experiență mare în chirurgia oncologică și laparoscopică, completată de specializarea în chirurgie robotică, specializare ce presupune o pregătire separată și o coordonare perfecă între membrii echipei (chirurgul de la consola robotică, ce controlează brațele robotice și chirurgul de la masa chirurgicală, ce ajută la manoperele adiționale). Dacă toate cele de mai sus sunt îndeplinite, rezultatele vor fi pe măsură.

Pentru pacient, obiectiv, vom avea o recuperare mult mai rapidă, o reintegrare în mediul familial și social la fel de rapidă, dureri reduse la nivelul abdomenului, tranzit intestinal reluat precoce, toleranță alimentară corespunzătoare, în primele zile postoperatorii.

Pentru actul chirurgical oncologic, disecțiile tumorale se vor face în mai mare siguranță, cu pierderi sangvine mai reduse și o probabilitate mai mică de realizare a unei colostomii (‘‘anus contra naturii’’), pentru tumorile rectale, datorită capacității brațelor robotice dirijate de chirurg, de a lucra în spații înguste, cum este spațiul pelvin.

Un lucru deloc de neglijat este rata mai scăzută de complicații și sechele urinare și sexuale (incontinență, impotență), datorate leziunilor plexurilor nervoase în chirurgia rectului. Vizualizarea augumentată a structurilor nervoase hipogastrice asigură în majoritatea cazurilor o chirurgie fără astfel de urmări.

Un avantaj major este adus și în chirurgia ficatului și a pancreasului, prin limitarea pierderilor sangvine și prin posibilitatea mai mare de realizare a unor intervenții minim-invazive, inclusiv pentru o patologie tumorală: cancer hepatic, cancer pancreatic, etc. Un avantaj major în acest sens este adus de timpii de reconstrucție (anastomozele) ce sunt realizate facil prin abord robotic, depășind astfel unul din principalele dezavantaje ale chirurgiei laparoscopice convenționale.

La fel, chirurgia stomacului și esofagului abdominal este mult facilitată de chirurgia robotică atunci când abordarea minim-invazivă este indicată: îndepărtarea ganglionilor suspecți, reconstrucția digestivă, etc.

Anul trecut v-ați alăturat echipei Spitalului Medicover Cluj. Pentru ce tipuri de intervenții vi se pot adresa pacienții în cadrul spitalului?

Ținând seama de dotările excepționale ale spitalului, paleta de intervenții chirurgicale pe care echipa noastră o oferă cuprinde toate procedurile ce vizează patologia malignă și benignă a tubului digestiv (esofag, stomac, duoden, intestinul subțire, colon, rect) și a organelor parenchimatoase (ficat, pancreas, splină, uter, ovare).

Calitatea procedurilor este asigurată de posibilitatea și efectuarea de rutină a ecografiei intraoperatorii (inclusiv cu substanță de contrast), de tehnicile ablative tumorale pancreatice și hepatice cu microunde, de chirurgia laparoscopică avansată, robotică și de chimioterapia intraoperatorie hipertermică (atunci când există indicația).

Evoluția postoperatorie și rezultatele optime ale pacienților sunt asigurate de o echipă de anestezie – terapie intensivă de înaltă valoare, dovada incontestabilă fiind sutele de cazuri avansate și complexe rezolvate până în prezent.



