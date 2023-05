Tișe, atac la adresa ministrului Rafila: „Fie este un manager incompetent, fie este de rea voință”

Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, l-a atcat pe ministrul Sănătății Alexandru Rafila și susțină ca acesta „fie este un manager incompetent, fie are interese ascunse”, caz în care nu ar trebui să fie ministru.

Tișe, atac la adresa ministrului Rafila. FOTO: Facebook/ Alin Tișe

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a vorbit despre activitatea ministrului Sănătății, Alexandru Rafila, în cadrul unei intervenții telefonice la un post local de radio. Șeful forului județean susține că ministrul fie este un manager incompetent, fie este „de rea voință” și are interese ascunse, caz în care „nu ar avea ce să caute în poziția de ministru”.

„Din punctul meu de vedere, domnul Rafila fie este un manager incompetent, nu mă refer la calitățile lui ca medic, că nu le cunosc, dar ca manager, din ceea ce văd eu, fie este un manager incompetent, fie este de rea voință și are alte planuri și interese ascunse. Din punctul meu de vedere, dacă are aceste interese, nu ar avea ce să caute în poziția de ministru. De altfel, există multe domenii în această țară în care ajung unii foarte sus, un fel de mesia, considerați ca fiind de neînlocuit, și astfel li se permite să facă tot ce vor ei, ca și când nimeni altcineva nu ar avea dreptul să îi conteste calitățile. Atunci, oamenii aceștia care cred că dețin absolut, sunt greu de oprit, pentru că cei mai periculoși oameni sunt cei care cred că știu totul”, a declarat Alin Tișe, la un post local de radio.

„Toată lumea era cu Rafila în sus, Rafila în jos, se vedea președinte deja”

Președintele CJ Cluj a arătat că ministrul Rafila a fost numit în funcție la presiunea societății civile, fiind un profesionist în domeniul sănătății, și cu toate acestea, s-a dovedit că nu este persoana potrivită pentru acest post.

„Domnul Rafila, înainte de a fi numit ministru, era o persoană care a venit din societatea civilă, care reprezenta sistemul de sănătate, vorbea pe toate posturile despre cum stăpânește COVID-ul și venea nu soluții miraculoase, oamenii au spus că el ar trebui să conducă ministerul, că e de specialitate, nu e politician. Politicienii au spus bine, nu punem un om de la partid, și numește un profesionist, pe domnul Rafila. Uitați-vă acum la domnul Rafila ce face, pus din societatea civilă. Pornim de la premisa că politicienii nu sunt buni. Toată lumea era cu Rafila în sus, Rafila în jos, se vedea președinte deja. Acum, Rafila nu mai e bun. E foarte dificil pentru clasa politică să găsească omul potrivit”, a mai spus Tișe.

Amintim că, recent, președintele CJ Cluj a făcut un apel public la ministrul Sănătății să asigure finanțatea Centrului Integrat de Transplant, pentru a pune capăt situației actuale de la Insitutul Clinic de Urologie și Transplant Renal din Cluj-Napoca, care funcționează într-un pod.

„Solicit public Ministerului Sănătății finanțarea Centrului Integrat de Transplant, un proiect strategic, de importanță națională! Reduceți riscurile pentru pacienți și personalul medical! Condițiile în care sunt efectuate operațiile de transplant renal la Cluj-Napoca sunt inadecvate. (…) Ministerul Sănătății, însuși, a constatat, în repetate rânduri, că Podul este inadecvat contextului medical decent. Ministerul Sănătății caută soluții pentru un nou sediu al I.C.U.T.R. Consiliul Județean Cluj are soluția! În doi ani Transplantul ar fi în casă nouă la Cluj! Solicit urgent finanțarea Centrului Integrat de Transplant!”, a transmis Alin Tișe, la începutul lunii mai.

„Turismul medical”, un fenomen real în Cluj

Șeful forului județean a mai declarat în cadrul emisiunii că municipiul Cluj-Napoca este un veritabil centru medical, iar turismul medical este o realitate aici, atât datorită dotărilor moderne din spitale, cât și medicilor pregătiți și managerilor cu experiență.

„La noi, sistemul de sănătate, spitalele și calitatea medicilor fac din Cluj-Napoca un oraș al turismului medical și de-a lungul anilor am realizat, și prin prisma faptului că am fost pus în situația de a decide să alocăm sume de bani către aceste spitale, ne-am dat seama că un sistem de sănătate nu poate funcționa fără medici bine pregătiți și cu dotări corespunzătoare, dar nici nu poate funcționa fără manageri performanți. Toate împreună pot să ducă la un sistem de sănătate bun. La noi sunt manageri de spitale peste mandatele consiliului județean, sunt manageri cu experiență cu 10, 20 de ani. La nivelul consiliului județean, managerii au avut o continuitate în ceea ce înseamnă conducerea, fie că vorbim de Spitalul de Boli Infecțioase, de Spitalul de Pneumoftiziologie, la Spitalul de Recuperare sau Spitalul de Copii. Rolul nostru a fost să venim cu resursa financiară, pentru că spitalele nu produc în momentul de față atât de mulți bani încât să se autofinanțeze. Am înțeles că, dincolo de drumuri, apă, canalizare, este necesar să investim și în spitale”, a declarat Tișe.

Președintele CJ Cluj i-a mustrat însă pe colegii săi din alte județe, arătând că este ușor să te lauzi cu dotări de ultimă generație când „au un singur spital”.

„Am o frustrare foarte mare, că județele învecinate se laudă cu dotări moderne, dar uită că au un singur spital, iar mare parte din pacienți vin la Cluj și aglomerează spitalele. Casa de sănătate nu virează banii la Cluj, ci rămân în județele de proveniență aproape în totalitate. Avem spitale cu până la 40-50% pacienți din alte județe și aglomerează situația de la spitale și ne aduc pe noi, clujenii, în imposibilitatea de a fi primiți la timp. Se creează o nemulțumire în rândul multor clujeni din cauza pacienților din afara Clujului, care sunt tratați la Cluj și nu pot fi refuzați. Noi suntem nevoiți să investim an de an foarte mulți bani pentru a moderniza clădiri, pentru a cumpăra aparate, pentru a face față acestei cereri, iar alte județe stau cu spitalul gol și se laudă cât de dotat este. Dacă județele nu reușesc să atragă 10 medici performanți, înseamnă că au o problemă, că nu găsesc oamenii acolo altceva decât un simplu loc de muncă. Sălajul are un spital, Bistrița are un spital, Maramureșul un spital, dar toți se laudă că spitalul lor este ca în Europa. Eu am 15 spitale, tu ai unu”, a mai transmis șeful forului județean.

